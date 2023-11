Reseña del Samsung Galaxy S23 FE: un teléfono que rescata a los fans

En la reseña del S21 FE, mencioné que ese teléfono de Samsung merecía llegar en otro momento del año; y que lanzarlo a pocas semanas de que se anunciaran los S22 fue algo que impactó negativamente en el recuerdo de una saga estupenda, que nos dejó un S20 FE recomendadísimo y con ganas de ver más en ese segmento de mercado que compite con el iPhone SE. Ahora, con ese aprendizaje, la surcoreana no corrió riesgos en 2022 y nos trae un S23 FE en una ventana inmejorable: ante de fin de año y luego de los plegables, el momento correcto. Ahora solo nos queda contestar ¿Vale la pena ir por el S23 FE? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: Especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY S23 FE - FAN EDITION - SM-S711B DMINESIONES 158 x 76.5 x 8.2 mm | 209 g | maco de aluminio | certificación IP68 PANTALLA Dynamic AMOLED 2X 6,4" 1080 x 2340 | 120Hz | 1450 nits | Gorilla Glass 5 OS Android 13 (update hasta Android 17) | One UI 5.1 CPU Exynos 2200 4nm: Hasta 2,8GHz GPU + RAM Xclipse 920 | 8GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO 128GB o 256GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL ISOCELL GN5 50 MP, f/1.8, 24mm, PDAF, OIS CÁMARA UGA 12 MP, f/2.2, 123˚ CÁMARA TELEFOTO 8 MP, f/2.4, 75mm, PDAF, OIS, 3x zoom CÁMARA SELFIE 10 MP, f/2.4, 26mm CONECTIVIDAD 5G | WiFi6E | GPS | NFC | USB-C | Samsung DeX | BT 5.3 LE | eSIM MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ | Audio: 384KHz 32-bits SEGURIDAD Sensor de huella óptico | Reconocimiento facial | Knox AUTONOMÍA 4500 mAh | 25W de carga con cable | carga inalámbrica

SAMSUNG GALAXY S23 FE: Un diseño que no necesita cambiar

Estamos ante una transición entre el Galaxy A54 y el S23 Plus, que rescata lo mejor de ambos equipos: el factor de forma. El armazón y el arreglo triple de cámaras es muy similar en estos tres equipos, pero si hay diferencias sutiles en la calidad de construcción entre estos tres modelos, y Samsung ha tenido especial cuidado en hacerlo notar. Tenemos, en este caso, un borde de aluminio y una tapa trasera de vidrio que levanta la calidad de construcción frente a la gama A, aunque un paso por detrás del acabado del S23 Plus.

Compartimos, además, el orden de los botones y los puertos, así como el de las antenas. En mi caso, pude probar un color inusual – naranja – que es bastante difícil de conseguir, pero la oferta en la web de Samsung está bastante bien nutrida. Sé que no es un detalle “técnico”, pero creo que por fin las marcas entendieron que el asunto de los colores más allá del “negro” o “blanco” es algo que se puede aprovechar en un mercado como el nuestro.

Para complementar el asunto del diseño, Samsung integra la certificación IP68 y un sensor de huellas óptico bajo pantalla. Reitero, es un punto medio exacto ente el S23 y el A54.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: El terreno de las pantallas de Samsung

Es una pantalla AMOLED que brinda un poco más que lo justo para el tema de contenido bajo el sol, con una buena calibración de color y una respuesta táctil funcional. El tema aquí es la elección de Gorilla Glass 5, una generación de Corning que es robusta frente a caídas, aunque no tanto contra rayones. Creo que una mica protectora te ayudará a cuidarlo mejor. No es grave, reitero, pero esa versión específica tiene ese asunto.

Lo bueno es que no daña la experiencia de uso en temas de refresco y velocidad de visualización. Como viewfinder bajo el sol para las fotos, o en un ambiente oscuro, todos los rangos lumínicos del S23 FE van muy bien. Es un panel Samsung, después de todo.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: Un software maduro y optimizado

One UI. Suficiente. Bueno, no es suficiente. Aun Samsung nos debe la actualización a One UI 6 basado en Android 14, pero sabemos que es un tema de tiempo su llegada. También es un hecho que este equipo recibirá 4 actualizaciones importantes de software y parches de seguridad hasta Android 17.

Más allá de este detalle, no hay diferencia o distintivo en temas de software versus otros modelos de la compañía. Esto, sin duda, es un beneficio: accedemos a una versión idéntica en todas las gamas de producto y, con ello, el acceso a las mismas herramientas que un S23 Ultra – con excepciones en el S Pen, claro está -.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: Sorprendido con estas cámaras

Me llevé al S23 FE a dos viajes distintos: a Hawái para el Snapdragon Summit y a Brasil para conocer la fábrica de smartphones de Motorola en Jaguariúna. En ambos casos, usé el teléfono para grabar parte de mis informes de TV – de hecho, no llevé mi Canon a Brasil – y debo decir que ha cumplido a cabalidad. Su sensor principal de 50MP se está portando muy bien para enfoque automático y tomas en condiciones distintas. Desde el arranque, te digo: las fotos nocturnas van muy bien.

En el caso del UGA, recogemos buen color, pero sufre un poco de noche en video – dicho sea de paso, no reconoce este lente a 60 fps -, aunque el procesamiento de imagen anda bien y salva las condiciones.





En el caso del zoom, andamos bien protegidos hasta fotos de la Luna. Sin embargo, exigir al zoom digital de noche no es lo más recomendable.

En el caso del lente selfie, obtenemos un buen color bajo luz intensa. Si bien el procesamiento en fotos es realmente bueno, en video sufre un poco para definir profundidad y HDR.

En video, reitero el comentario: lo usé para mis reportes en TV y se comportó bastante bien. Creo que es un sistema muy completo para el rango de precios entre los 2500 y 3000 soles, en los que se topa con estupendos referentes en fotos que caen en video. Este no. Este es el más sólido y parejo, mas no el mejor en fotografía.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: Rendimiento parejo

La variante que llega a Perú es la que lleva el procesador Exynos 2200. Si bien puede sonar “distinto” frente a un procesador Snapdragon 8 Gen 1 – la variante que se añade en ciertos países con este modelo -, realmente no noté diferencias notables, si es que hubo alguna. En mi unidad de prueba (8GB de RAM y 128GB de almacenamiento) no he tenido impase alguno, y ha sido un dispositivo que me acompañó a dos coberturas internacionales para grabar contenido y permanecer conectado.

Hablando de conexión, tanto en Hawái como en Sao Paulo estuve usando el roaming de Claro. El equipo anduvo conectado en todo momento y en 5G – bueno, “5G” – y no experimenté caídas de señal durante mi uso. Tanto en WiFi como en Bluetooth, el S23 FE se ha portado muy bien.

Para la multimedia, este S23 FE tiene un sonido más cercano al A54 que al S23 en sus parlantes, apuntando más a los tonos medios. De volumen anda bien, pero siento que no es tan alto como el Pixel 6 Pro que uso como equipo principal, por ejemplo. Lo bueno es que tenemos una salida en estéreo y un panel AMOLED de buenísima calidad.

El sensor de huellas es óptico, un downgrade frente a la saga S23 más poderosa, pero no por eso trabaja de manera menos eficiente. Evidentemente, hay diferencias entre ambos sistemas, pero realmente no echarás de menos esa ausencia si nunca la usaste. El reconocimiento facial es veloz, y me parece más cómodo para el desbloqueo del equipo que centrar el uso en el sensor de huellas.

En líneas generales, es un smartphone que engloba de manera consistente el concepto de FAN: por un lado, tenemos un buen rendimiento que busca acercarse a la saga S original, pero reduciendo algunas cualidades sin estropear la experiencia de uso.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: Una autonomía dentro de lo esperado

En este caso, Samsung ya nos tiene acostumbrados al uso diario sin aditivos y con un buen standby. En mis pruebas, he tenido promedios por encima de las 6 horas en uso de pantalla, y he mantenido un promedio de energía de reserva de 5% a llegar a casa tras una jornada entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Tenemos una velocidad de carga de 25W, pero que optimiza mucho el tramo inicial al conectar el teléfono a una fuente de poder con energía baja. Promedio, nada especial.

SAMSUNG GALAXY S23 FE: ¿Vale la pena?

Sí, sin dudas. Por debajo de la frontera de los 3000 soles hay varias marcas que centran su comunicación en “la mejor cámara”, “la carga más veloz” o “el rendimiento más brutal”. Sin embargo, suelen caer en otros elementos de manera clamorosa: una respuesta táctil poco optimizada, un software lleno de bloatware, un paso lento de apps o parlante mono. En el S23 FE no encontramos “lo mejor”, pero la consistencia de esta saga es ser el “más equilibrado”. Ve por él si no llegas al S23 regular, aunque el S22 tiene Snapdragon 8 Gen 1 y anda por ese rango de precios.





* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre. Precio en el mercado local: 2799 soles – este precio es para la configuración de 256GB de almacenamiento en la web de Samsung, pero es una oferta limitada -.