Reseña del Samsung Galaxy S23+: ¿por qué nadie está hablando de este teléfono?

En medio de un mercado plagado de teléfonos que se doblan, cámaras con 100X de zoom o extremo rendimiento para juegos, los smartphones de gama alta más tradicionales aún mantienen alto nivel de adquisición. Sin embargo, es difícil separar estos celulares de uno de gama media o tomar distancia cuando no se es un “Ultra” o un “Pro”. Pese a esos apellidos limitantes, Samsung ha logrado atraer la atención con un modelo S23+ que, sin proponérselo, es capaz de cumplir con todo lo que requieras. ¿Vale la pena el Samsung Galaxy S23 Plus? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Samsung Galaxy S23+: especificaciones técnicas

SAMSUNG GALAXY S23 PLUS Phantom Black DIMENSIONES 157.8 x 76.2 x 7.6 mm | 196 gramos | Gorilla Glass Victus 2 PANTALLA Dynamic AMOLED 2X 6,6" 1080 x 2340 | 120 Hz | 1750 nits MAX OS Android 13, One UI 5.1 | Samsung DeX CPU Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) GPU | RAM Adreno 740 | 8GB LPDDR5x ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB | UFS 4.0 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS CÁMARA UGA 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video CÁMARA TELEFOTO 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico CÁMARA SELFIE 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF CONECTIVIDAD 5G | WIFI 6E | NFC | GPS | BT 5.3 | USB-C 3.2 | UWB MULTIMEDIA Parlantes estéreo AKG | HDR10+ | 32-bit/384kHz audio SEGURIDAD Sensor ultrasónico | KNOX | Samsung Pay AUTONOMÍA 4700 mAh | 45W cable, 15W inalámbrico y 4.5W reversa

Samsung Galaxy S23+: Un diseño sin complicaciones

Estamos ante un smartphone que resume las líneas de construcción de Samsung para la serie A de Samsung, muy cerca al look del A54 5G de este año, y reduciendo algunos detalles de lo que ya veíamos en la reseña del S22+. Eso sí, contamos con bordes un poco más curvos y un acabado liso en el sector de las cámaras, pero se rodea de Gorilla Glass Victus 2 para añadir protección a la certificación IP68 del equipo.

El borde calca simétricamente lo que hemos visto en el S22 del año pasado: botón de bloqueo bajo los de volumen al lado derecho, puerto USBB-C entre la bandeja SIM y el parlante, espalda limpia con los tres sensores y un micrófono en la parte superior, cerca al parlante lateral.

Al agarre, es un poco resbaloso. Te pido, por favor, comprarle un case resistente. No te la juegues ni tomes a la ligera la protección del equipo.

Samsung Galaxy S23+: El valor de una buena pantalla

Sin llegar a los niveles del S23 Ultra en dimensiones, este S23+ luce un buen brillo y estupendo balance de color, sin descuidar la temperatura del panel ni la fluidez del contenido, gracias a la tecnología Dynamic AMOLED 2X que lleva heredada en toda la saga S23. Aquí, los 120 hercios optimizan la energía del equipo, mientras el contenido se visualiza sin problemas ni interrupciones.

La respuesta táctil va bien, pero he notado un par de hipos en la respuesta al presionar en ciertas zonas. Nada grave, frente a otros modelos que suelen fallar en el reconocimiento de los toques. Además, y gracias a la optimización del panel, tenemos un extra dimming que resta luminosidad a la pantalla para que no genere molestias al encenderla en medio de la madrugada.

No hay dudas de que Samsung siempre sabe mantener a raya al resto en este apartado, haciendo difícil que otra marca pueda hacerle sombra en este caso. Creo que la pantalla del RedMagic 8 pro es tremenda y supera en calibración a este panel, pero por casi nada.

Samsung Galaxy S23+: La garantía del software

Sí, acá no hay mucho aderezo. Android 13 actualizado, One UI 5.1 en su esplendor y a esperar 4 actualizaciones generale de software. Creo que es la única que, por encima de Google incluso, garantiza la continuidad del OS por años.

No creo que haya más elementos por analizar, tras las reseñas de varios equipos Samsung en NIUSGEEK. A estas alturas, es evidente que la propuesta en software es sólida y cuidada, permitiendo además la integración con accesorios mediante SmartThings y conexión veloz con el ecosistema de la surcoreana en vestibles, detectables y entretenimiento. Esto también se complementa con el uso de Samsung DeX como plataforma adicional para interacción, ya sea mediante cable a un monitor o inalámbricamente a TVs.

Samsung Galaxy S23+: Unas cámaras para disfrutar

Ya desde el S22, notábamos que Samsung había añadido condiciones interesantes a su sistema trasero de lentes y balanceando cada integrado y sin enfocarse solo en un sensor con mucha métrica, como varias marcas en el segmento. En este caso, el sensor de 50 MP tiene la misma calidad de color que el angular y el zoom óptico. En estos tres casos, hablamos de una gama muy similar en textura y nivel.

El gran angular cuenta con un modo steady realmente firme, que ayuda a obtener tomas balanceadas. Lo que sí extraño es un añadido para fotos macro que sí existía antes en otros modelos.

El teléfono es capaz de alcanzar los 30X en digital, aunque te recomiendo no abusar en condiciones de baja luz. Por lo demás, vamos bien.

La selfie es competente, como en toda la gama alta de Samsung, y permite el uso de modo retrato y modo noche al mismo tiempo. Además, permite grabar en 60 cuadros en todo tipo de resolución, un diferencial básico en teléfonos de gama premium.

Samsung Galaxy S23+: El rendimiento que esperábamos

Este S23+, tal y como sus hermanos, lleva el Snapdragon 8 Gen 2 “Made for Galaxy”, una edición optimizada por Qualcomm para esta saga. En términos generales, ostenta un comportamiento ejemplar, gracias a sus 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0 que, con solvencia, empujan todo lo que ocurre en el teléfono sin sufrir.

En temas de conectividad me quiero detener un poco. Gracias a Claro, tuve la oportunidad de probar este equipo y me llamó la atención que, para mi plan 95.50 con roaming a Estados Unidos, tuve conectividad 5G en Nueva York. Hasta hace unos meses, mis teléfonos compatibles con esta tecnología no podían conectarse a esa red internacionalmente, pero parece que hay avances. Si bien el rendimiento no es el mejor, recordemos que es un plan roaming y que, por temas propios del formato, esperamos esos niveles fuera.

Otro asunto es la inclusión del eSIM, un añadido que nos permite administrar las redes que podemos añadir de manera digital al equipo. Esto es ideal para los que viajamos y necesitamos configurar un chip en donde la cobertura de nuestro plan no esté disponible. El S23+ tiene ese soporte, incluso localmente para ser configurado en los CAC de Claro.

Siempre he hablado bien del sonido de los Samsung Galaxy S, y este S23+ no escapa a esa cualidad, con un juego de parlantes estéreo que suenan realmente bien, muy similar a la amplitud que logran las bocinas integradas del Pixel de Google o el iPhone de Apple. Además, es capaz de lanzar audios en 32 bits de profundidad, aunque esto solo es posible con un dongle para audífonos cableados.

En temas de seguridad vamos bien, con KNOX incorporado y un sensor ultrasónico bajo pantalla que funciona de manera eficiente. Es un equipo que, sin proponérselo, es completo en rendimiento y solvencia.

Samsung Galaxy S23+: Necesitamos una carga más rápida

Es, hasta el momento, el talón de Aquiles de Samsung en todos sus productos. Si bien tenemos 45W, necesitamos un accesorio adicional para que esto pueda ser factible. Claro, puedes comprar un cargador aparte, pero las demás marcas apuestan por 68W como mínimo y con cargador incluido. Aquí Samsung se cuida de no meterse en líos.

Lo bueno es que el Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm nos deja con una autonomía consistente y que, afortunadamente, no se ve impactada entre tanto potencia y conectividad. Tampoco es extraordinaria, pero sí nos deja un uso promedio. Ojo que también tenemos carga inalámbrica y reversible para nuestros relojes o audífonos.

Samsung Galaxy S23+: ¿Vale la pena?

Como dije antes, no sé por qué nadie está hablando de este teléfono. Sin ser el mejor en nada, demuestra equilibrio y solvencia en todo momento, con un desempeño muy bueno y una conectividad estupenda. Si bien no tenemos la mejor autonomía del mercado, el zoom más potente o la pantalla de mayor resolución, tenemos un equipo que responde a cualquier usuario que quiera ir al siguiente nivel con experiencias parejas y sostenidas. Búscalo y ve por é con confianza.

* Equipo cedido a préstamo por Claro Perú desde el 19 de mayo hasta la publicación de la reseña. Precio en Claro: 4469 soles liberado el modelo de 256 GB y disponible en portabilidad o renovación.