Llega una esperada función a After Effects que facilitará el manejo de contenido no deseado en vídeo | Fuente: RPP

Grabas un video, y te encuentras con un objeto que necesitas borrar. ¿Lo difícil? Borrar cuadro por cuadro el objeto hasta que desaparezca de la toma. ¿Lo más difícil? Volver a grabar el material sin el objeto, lo que requiere una nueva sesión de grabación. ¿Lo más sencillo? Descargar la nueva actualización de Creative Cloud para After Effects que integra, tras años de espera, la opción “Content-Aware Fill” que permite eliminar un elemento en el video y reemplazarlo con parte del clip de manera automática.

En 2017, Adobe presentó “Sensei”, su integración a herramientas de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Esta nueva estrategia de desarrollo le permite al software, por ejemplo, analizar el entorno y aplicar soluciones dinámicas a solicitud del usuario que necesita, por ejemplo, remover a una persona de una foto usando Photoshop. A diferencia de las previas implementaciones, el software se apoya en la nube para el proceso computacional. Con cada ayuda, la máquina aprende a ser más precisa.

Ahora, “Sensei” llega a After Effects, la suite de video de Creative Cloud. En este upgrade la compañía decidió integrar la función “Content-Aware Fill” la misma herramienta para borrar contenido en el retocador de fotos, pero aplicada a video. El mismo proceso, la misma dinámica, el mismo resultado, la misma satisfacción.

Para hacerla funcionar, el usuario debe seleccionar en la frama el objeto a eliminar, y pueden ser varios al mismo tiempo. Una vez que procedemos a borrar, el software analiza las variaciones que el objeto presenta dentro del video: la perspectiva, el tamaño, la velocidad de la toma, si desaparece detrás de otro objeto, entre otras.

Este proceso, de acuerdo con Adobe, ocurre usando el poder de procesamiento local, por lo que la potencia de tu CPU y la GPU no pueden ser menores. En este caso, los desarrolladores afirman que no se envía información a los servidores de Adobe en ningún caso. La función ya está disponible en la nueva versión de After Effects en los suscriptores de Creative Cloud.