El cooler para CPU de TEAMGROUP que íbamos a revisar cambió... y para bien

Con el tiempo hemos revisado varios productos de TEAMGROUP, con la marca taiwanesa yendo más allá de las memorias RAM y almacenamiento que la han hecho conocida.

Ese fue el caso con el sistema de enfriamiento líquido o AiO para CPUs T-Force Siren G360E, que llegó a nuestras manos hace unos meses. Y sí, hay algunas cosas que no me gustaron pero que han sido resueltas en el refresh de esta línea de productos.

Lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que cambió

Al probar el Siren G360E, noté algunos detalles propios de una compañía incursionando en una nueva línea de producto.

Usé este sistema en una placa AsRock X670E Taichi, con el sistema de montura AM5, que básicamente acarrea AM5, la anterior generación de AMD.

Así viene el Siren G360E, con tres ventiladores.Fuente: RPP

El T-Force Siren G360E utiliza un sistema de agarre poco propio de un AiO, el incluido en la placa madre, por lo que es un poco difícil de ajustar, pero no requiere de otro sistema de montura. Eso puede ser extenuante.

TEAMGROUP renovó esta línea con el T-Force Siren GA360A.Fuente: TEAMGROUP

Otro detalle que no me gustó fue el de sus ventiladores, que no tienen una regulación variable. Van fijo y al máximo con un conector molex. Sí, uno bien antiguo.

Dicho esto, este AiO va sin problemas con un tope de gama Ryzen 9 7950X, con temperaturas en stand-by bastante bajas (hasta unos 41°C) en lo mejorcito y más potente de AMD a la fecha.

Y llegó el T-Force Siren GA360A, que parece haber respondido mágicamente a la mayoría de mis quejas.

TEAMGROUP opta por un sistema de montura diferente que luce mucho más fácil de instalar y opta por PWM para los ventiladores. Eso significa básicamente que van regulando su velocidad según el uso, evitando un ruido molesto de su uso al máximo aún cuando estamos escribiendo en Word.

El AiO opta por un diseño que me parece más atractivo, manteniendo la conectividad RGB. Este lanzamiento fue hecho en COMPUTEX, así que es muy probable que lo veamos pronto en el mercado.

Espero podamos reseñarlo para ver un antes y después.