Un socio clave de NVIDIA dice adiós. | Fuente: EVGA

La reconocida marca EVGA ha hecho un fuerte anuncio en el mercado del hardware para PCs muy cerca de la esperada próxima generación de tarjetas de video de NVIDIA.

Expresando frustraciones sobre su relación con el principal fabricante de GPUs del mundo, el CEO de EVGA anunció que su marca no venderá las tarjetas de próxima generación de NVIDIA.

“No vamos a estar en el regazo de Jensen (Huang, CEO de NVIDIA) en el escenario, así que no quiero la gente especule que está pasando (cuando no estemos ahí)… EVGA ha decidido no llevar la siguiente generación”, expresó Andrew Han en una reunión a puertas cerradas con youtubers referentes de la industria como Gamer’s Nexus y Jay’s Two Cents, junto al analista Jon Peddie.

Andrew Han aseguró que acumuló bastante frustraciones con NVIDIA. Una de ellas referentes a los precios de las tarjetas de video, ya que en muchos casos se enteraba de ellos en el mismo lanzamiento.

Salvo los modelos Founders Edition, NVIDIA no vende directamente las tarjetas de video. Terceros como EVGA, conocidos como AIBs en inglés, hacen las tarjetas comprando chips a NVIDIA.

Han también indicó que no “es tan rentable” vender tarjetas de video bajo este sistema.

¿Cuáles son los planes de EVGA?

El CEO de la compañía descartó lanzar nuevas líneas de productos.

EVGA seguirá vendiendo tarjetas de video de la serie 30 hasta que acaben sus suministros, posiblemente en abril de 2022.

“EVGA continúa la línea de productos actual. Continuaremos con la generación actual (hasta que se nos acabe)”, indicó.

EVGA mantendrá inventario para poder asistir a sus clientes en repuestos, cambios y otros imprevistos.

La compañía trabajó con muestras de ingeniería de la serie 40 de NVIDIA, pero recalcó que no las comercializará.

EVGA descartó, al menos por el momento, trabajar con AMD, el clásico rival de NVIDIA, o Intel, que recién entra a este mercado.

Aunque el CEO de EVGA se sintió "menospreciado" por NVIDIA, no consideraba "traicionar" la sociedad de años que mantuvieron.

NVIDIA se despide

“Tuvimos una gran sociedad con EVGA a través de los años y continuaremos brindándoles apoyo en nuestra actual generación de productos. (…) Deseamos a Andrew y nuestros amigos de EVGA todo lo mejor”, indicó Bryan Del Rizzo, director de relaciones públicas global de NVIDIA a Tom's Hardware.

EVGA trabajó 22 años exclusivamente con NVIDIA haciendo tarjetas de video.