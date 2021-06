Un ciber café sufre el robo de tarjetas gráficas valorizadas en 8 mil dólares. | Fuente: Unsplash

La demanda de tarjetas gráficas está aumentando y ahora se han convertido en el objeto deseado por ladrones. Un medio de noticias chino informa que un grupo de ladrones robaron tarjetas gráficas valorizadas en ocho mil dólares de un cibercafé en Hangzhou, capital de la provincia china Zhejiang, la policía aún no ha identificado a los criminales.

Uno de los ladrones se había puesto en contacto con el propietario del cibercafé para alquilar el local, se presentaron con identificaciones falsas y mascarillas. Cuando la banda estuvo dentro, distrajeron al dueño y aprovecharon para llevarse siete tarjetas gráficas y placas base.

El dueño no ha identificado qué tarjetas fueron robadas, pero informó que cada una valía unos 7 000 yuanes (US$ 1 094). En total, el dueño del cibercafé dijo que perdió 50 000 yuanes (US$ 7 812), pero dado a los altos precios de la GPU en el mercado, el botín puede tener más valor.

Escasez de GPU

El robo de tarjetas gráficas puede ser el nuevo objetivo de varios grupos criminales. La enorme demanda impulsada por la pandemia y el surgimiento de la minería criptográfica ha elevado los precios de las GPU en el mercado.

Los revendedores de tarjetas gráficas generaron US$ 61.5 millones en ventas en 2020. Los compradores están dispuestos a pagar por los últimos modelos de tarjetas gráficas debido al valor que está adquiriendo las criptomonedas en este momento.

Sin embargo, el mercado de criptomonedas aún no es sólido y tiende a ser muy volátil, esto podría generar devaluaciones en picada y causar problemas en el mercado de las tarjetas gráficas.

