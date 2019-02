Así lucía el huevo antes del #SuperBowl2019 | Fuente: Inbstagram

El huevo más famoso del mundo tiene problemas, y es importante saberlo. Aquella foto, que logró superar con creces a la modelo Kylie Jenner en “la guerra de los likes”, comenzó a llamar la atención y concentrar a 10 millones de suscriptores y 52 millones de likes, hasta que comenzó a romperse. En los últimos días, la cuenta publicó fotos del querido huevo y unas misteriosas grietas, para luego mostrar unos lazos parecidos al de los balones de futbol americano, y acompañado de este mensaje:

Justamente, Hulu ha sido la encargada de iniciar una nueva cruzada, aprovechando la popularidad del querido huevo en Internet. En su cuenta de Twitter, reforzó el mensaje de la cuenta de Instagram con el HT #EggGang, además de invitar a las personas a ver algo muy personal”. En el Súper Bowl, apareció este spot:

"Hola, soy the world_record_egg (es posible que hayas oído hablar de mí). Recientemente he empezado a agrietarme. La presión de las redes sociales me está superando. Si también estás luchando, habla con alguien. Tenemos esto: MentalHealthAmerica.net #talkingegg".

Esta campaña ha sido la primera que esta cuenta anónima consigue, y ha sido una en donde el componente emocional es fuerte. De acuerdo con el medio de tecnología The Verge, ser la marca dentro del huevo tiene un costo de 10 millones de dólares. Hulu y Mental Health America participaron de esta activación para visibilizar un problema que crece, y que parece ser invisible a generaciones futuras: la presión en redes sociales.

Si crees que esto no es tan grave, te invitamos a leer esta nota sobre Dismorfia de Snapchat, un problema real que va ganando relevancia en la comunidad de cirujanos en Estados Unidos, o este otro estudio acerca de las muertes asociadas a las selfies. Si buscas información sobre parejas, esta investigación determinó que las parejas sobredimensionan su amor en redes para esconder su bajo nivel de afecto en la vida real. Y, seguramente, no quedará ahí.