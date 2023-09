Los videos de ovnis desclasificados por el Pentágono: lo que inició la investigación en EE. UU.

Vivimos días curiosos en cuanto a la investigación sobre vida fuera de nuestro planeta. Mientras los científicos del James Webb lograron identificar gases invernadero en un planeta con altas posibilidades de tener vida, la NASA publicó un informe oficial sobre avistamientos de fenómenos anómalos no identificados (UAP) y anunció que contará con un director especializado para el estudio de estos casos relacionados con ovnis y vida extraterrestre.

Este serio logro en el campo científico ha sido un esfuerzo de múltiples autoridades y entidades, quienes iniciaron una campaña en el 2020, a solo semanas del inicio de la pandemia global por la COVID-19, tras la publicación de tres videos desclasificados por el propio Pentágono de Estados Unidos. En aquellas misteriosas imágenes, el estado afirmaba por primera vez en nuestros tiempos recientes, que no posee explicación sobre lo visto.

Un punto de inicio moderno

Estados Unidos ha investigado sobre ovnis desde el siglo pasado. Conocido es el proyecto Libro Azul, en el que las Fuerzas Aéreas estadounidenses registraron 12 600 avistamientos de estos objetos, entre 1947 y 1969.

Sin embargo, con la carrera espacial a la Luna y el propio fin de la Guerra Fría, el campo de estudio formal fue desapareciendo, pasando a ser más de iniciativa privada o aficionada que estatal.

Pero recientemente, desde 2020, todas las miradas regresaron al cielo. Primero, fue la propia CIA la que compartió una serie de investigaciones y documentos sobre ovnis que datan de entre 1940 y 1950, como una forma de incentivar la lectura y la cuarentena ante la expansiva pandemia que sufría el mundo.

Pero nadie se imaginaría que, algunas semanas después, sería el propio Pentágono quien se atreva a publicar formalmente tres videos tomados por pilotos de la armada estadounidense mostrando “fenómenos aéreos no identificados”.

Las imágenes no eran del momento, sino que datan del 2004 y 2015 y ya circulaban por internet por filtraciones. Incluso, en 2019, la Marina había confirmado la autenticidad de las imágenes. Pero la publicación oficial en 2020, incluida la descarga de los videos desde el propio portal gubernamental del Pentágono, avivó las llamas de estos misterios.

Recordando, uno de los videos mostró cómo dos pilotos de combate encontraron un objeto en forma de hongo sobre el agua. El cuerpo empezó a ascender rápidamente antes de desaparecer repentinamente. Otro extracto muestra también como otro objeto gira en el aire de forma inédita, causando el pánico en los pilotos de las naves de guerra.

El Pentágono informó que las imágenes fueron lanzadas oficialmente para responder preguntas sobre su veracidad.

Pero el plan del gobierno no era impulsar temor en las sociedades, sino de servir como pautas para que los militares sepan cómo reaccionar en el caso de tener encuentros cercanos similares. Asimismo, desde el inicio de estas conversaciones, decidieron brindarle un carácter de seguridad a la nación, argumentando que, más que extraterrestres, pueden ser tecnologías de países rivales a EE.UU.

En 2020 el Departamento de Defensa describió los fenómenos aéreos grabados en los incidentes del Nimitz y del Roosevelt como "no identificados". | Fuente: Pentágono

Una bola de nieve

A partir de abril de 2020, las investigaciones empezaron a crecer en número.

En julio, el Pentágono confirmó la creación de la Fuerza de Tarea de Fenómeno Anómalos no Identificados, oficina que estandarizaría la recolección de informes sobre estos avistamientos. La clave, más allá de saber si son de origen extraterrestre o no, es poder recuperar dichas naves e investigar su tecnología.

En septiembre, el Centro Nacional de Informes de Ovnis anunció que los reportes incrementaron hasta un 51 % en cuestión de un año.

Para 2021, un 25 de junio específicamente, el Departamento de Defensa mostró un total de 140 casos de avistamientos oficiales de UAP analizados. Para la entidad, “la cantidad limitada de informes de alta calidad obstaculiza nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o la intención de ellas”.

El propio Bill Nelson, administrador de la NASA, también empezaría a opinar al respecto. "Hablé con esos pilotos y saben que vieron algo, y sus radares lo detectaron", dijo durante una exposición en su alma mater. “Y no saben qué es. Y no sabemos qué es. Esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología”.

El 17 de mayo de 2022, el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de Inteligencia de la Cámara de Representante celebraría la primera audiencia pública después de 50 años sobre los avistamientos presentados en el informe.

Para junio, la NASA contrataría a un equipo de 16 investigadores para analizar la información de UAP y pueda brindar recomendaciones de cómo deben ser el campo de estudio de este tipo de evidencias: reconocer qué datos existen, qué se necesita recopilar y cómo se deben analizar.

En diciembre, la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los Dominios (AARO) afirmó haber recibido “cientos de nuevos informes” durante todo 2022. La entidad fue creada para desestigmatizar los avistamientos del personal del ejército, quienes temían ser mal vistos al reportarlos.

Pero el punto más mediático hasta la fecha hasta antes de la reciente conferencia de la NASA fue la sesión en el Congreso el pasado 26 de julio. En aquella ocasión, David Grush, oficial de la Agencia de Inteligencia Espacial y de la Fuerza Aérea en retiro, declaró bajo juramento que el gobierno “tiene posesión de vehículos extraterrestres intactos y parcialmente intactos”.

El oficial inició sus descargos señalando que todo lo que declara está "basado en la información que me han dado personas con un largo historial de legitimidad". Afirma que muchas de estas personas han compartido "pruebas convincentes" en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados.

Agregó que conoce “las ubicaciones exactas” de donde está esta tecnología “y esas ubicaciones fueron proporcionadas al inspector general y algunas de ellas, a los comités de inteligencia”.

A partir de la fecha, la investigación seguirá su rumbo formal. ¿Habrá forma de llegar a respuestas concretas? Poco probable, pero el ahínco por encontrar mayores pistas que nos acerquen a ellas se está concretando.