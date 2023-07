‘Simplemente mejor’: empleados de Twitter también usan Threads y lo elogian públicamente

Un estudio pequeño reveló que hasta un cuarto de trabajadores actuales de Twitter se han creado una cuenta de Threads, la app rival lanzada por Meta, y han elogiado las características que posee.

The Daily Beast tomó una muestra aleatoria de 133 empleados actuales de Twitter, identificados por sus cuentas de LinkedIn, y ha descubierto que 31 de ellos ya estaban en Threads y publicaban sus impresiones al respecto.

¿Traición?

“Me van a despedir por esto, pero ahora mismo trabajo en Twitter y nunca lo he usado. Threads es simplemente mejor”, escribió un miembro del personal actual en Threads la semana pasada. "¡Aquí está un nuevo mundo!"

“[No voy a mentir] el flujo de registro fue realmente agradable”, publicó otro empleado de Twitter, refiriéndose al proceso mediante el cual los usuarios se registran para obtener una cuenta.

Los antiguos empleados de la red social que fueron despedidos también están haciendo catarsis en esta plataforma.

El ejemplo más claro es del de Esther Crawford, quien se hizo famosa por ser fotografiada durmiendo en una oficina para cumplir con los plazos extremos pedidos por Elon Musk en sus primeros días de trabajo.

Ella fue despedida en febrero, por lo que ahora ataca sin atadura a Musk.

"He pensado repetidamente 'no tiene que ser así' y, sin embargo, me decepciona repetidamente que así sea", escribió en Threads esta semana, refiriéndose a la toma de decisiones de Musk en Twitter. “Esto es lo que sucede cuando una persona poderosa vive en una cámara de eco de su propia creación”.

Otro usuario criticó la “medición de penes” que ha sugerido Elon Musk contra Mark Zuckerberg. “Alguien debería revisar a Elon, no está tomando bien (la competencia)”, refirió.

Aunque también existen los trabajadores que solo “revisan la competencia”. “Estoy para aprender cosas” y “Publicación de prueba” eran algunos de los hilos vistos por el medio.

Musk quiere demandar a Zuckerberg

La creación de Threads y su enorme parecido a Twitter ha hecho que Elon Musk piense en una demanda legal a Meta.

En una carta de amenaza, los abogados refieren que Zuckerberg “se apropió indebida, sistemática, deliberada e ilegalmente de los secretos comerciales y propiedad intelectual” de Twitter.

Según la defensa legal, decenas de exempleados de Twitter fueron contratado por Meta para facilitar “la creación de esta plataforma imitadora”.

Un portavoz de la empresa negó las acusaciones y escribió: "Nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un exempleado de Twitter, eso simplemente no es un problema".

Threads ha sumado 100 millones de usuarios en menos de cinco días, un tercio de la cantidad total de miembros de Twitter. En los dos días posteriores al lanzamiento de Threads, el tráfico web de Twitter cayó un 5 % en comparación con la semana anterior, según CNBC.