Detective Pikachu ya prepara una secuela y su guion ya está marcha

El mundo de la próxima película Detective Pikachu será expandido por una secuela que ya está siendo trabajada por Warner Bros. y Legendary Films. Oren Uziel, escritor de largometrajes como The Cloverfield Paradox o 22 Jump Street será el encargado de ser el guionista de la secuela de este nuevo formato de película de Pokémon.

El medio We Got Covered informó también que inclusive se están preparando un par de spin-off para expandir el universo de la película, no necesariamente centrados en el roedor eléctrico si no, por ejemplo, en el misterioso Mewtwo, el pokémon número 150.

Detective Pikachu narra la historia de un joven que recibe la inusual ayuda de un Pikachu parlante que lo ayudará a resolver la desaparición de su padre. En la versión en inglés, Ryan Reynolds (Deadpool) interpretará a Pikachu y Justice Smith al protagonista del filme. La película está basada en un videojuego de Nintendo 3DS y una serie de animación japonesa.

