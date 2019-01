Recientemente se hizo público el estudio de SuperData acerca de la situación de los videojuegos gratuitos durante el 2018; no fue sorpresa encontrar a Fortnite en los títulos más exitosos.

Se presentó una lista de 10 juegos gratuitos con mayores ingresos, en el cual el más “humilde” es Clash Royale con $900 millones. Un par de posiciones arriba, el clásico juego favorito de las amas de casa, Candy Crush Saga aparece con $1100 millones. El videojuego conocido por este lado del globo como “Arena of Valor” está en el puesto 6 con una recaudación de $1300 millones.

La mitad superior muestra a Pokémon Go, quien se ha mantenido bien en el mercado pese a no tener la popularidad masiva de su lanzamiento. En el puesto tres se encuentra el MOBA para PC League of Legends con $1500 millones y finalmente, el puesto número uno se lo lleva el Battle Royale favorito de los niños, Fortnite, dejando atrás por un buen trecho al puesto dos con su recaudación de $2400 millones.





El formato "free to play" resulta muy rentable, irónicamente. | Fuente: SuperData

Sobre Fortnite

Fortnite se encuentra disponible de manera gratuita para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y teléfonos con sistemas operativo iOS y Android. El videojuego (tal como lo conocemos) ya cumplió un año en el mercado y ha conseguido 1,000 millones de dólares en ganancias gracias a sus microtransacciones. Su salto a la cultura popular lo ha convertido en todo un fenómeno, en el que incluso se ofrecen becas de estudio gracias a tus habilidades en el videojuego.

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!