Jack Black, el actor hollywoodense conocido por películas como Amor Ciego, Nacho Libre, Tenacious D., Kung Fu Panda, entre otras, acaba de hacer el anuncio del lanzamiento de su canal de Youtube, el cual promete ser más grande que el de Ninja y Pewdiepie.

Según la información disponible en el video, el canal llevará el nombre de Jablinski Games e incluirá temas como “juegos, comida y vida”. Además, se sabe que el director del video es el hijo de Black.

“Sólo quiero aclarar que no hay ningún tipo de producción tras esto, todo esto es responsabilidad de mi hijo, me tiene como rehén y no puedo ser Tracer. Ayuda…”