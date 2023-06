Los anuncios ahora llegan a Uber: verás publicidad mientras esperas que te recojan

La app proveedora de transporte Uber ha anunciado que empezará a mostrar anuncios de larga duración durante la espera de la llegada de los vehículos de los usuarios.

Este anuncio, confirmado por Mark Grether, vicepresidente y gerente general de la división de publicidad de Uber, llegará primero a Estados Unidos y espera ser lanzado en el resto del mundo pronto.

Comerciales en Uber

De acuerdo con el ejecutivo, los anuncios de video se ejecutarán en la app mientras los usuarios esperan a que lleguen sus conductores y mientras dure el viaje, según recoge The Wall Street Journal.

La aplicación Uber Eats reproducirá anuncios de video después de que los clientes realicen pedidos y continuarán hasta que lleguen sus entregas; Drizly los ejecutará en los resultados de búsqueda en su aplicación y sitio web, así como en otras áreas del sitio.

También aparecerán en tabletas instaladas dentro de ciertos autos Uber.

Este cambio se da como parte de una estrategia de crecimiento de la empresa, señala el presidente ejecutivo Dara Khosrowshahi, quien afirmó a los analistas a principios de año que la base de anunciantes activos de la empresa había crecido un 80 % con respecto al año pasado.

Solo en el primer trimestre del 2023, 345 mil comerciantes compraron anuncios en la app, superior a los 315 mil del último trimestre del 2022. La gran parte de ellos fueron reproducidos en Uber Eats.

La publicidad será dirigida a los usuarios gracias a los datos almacenados en Uber, como los propios historiales de viajes y compras. “Sabemos donde estás, sabemos a dónde vas, sabemos lo que has comido. Podemos usar todo eso para dirigir un anuncio de video”, refiere Grether.

Pero también recalca que la empresa no comparte estos datos individualmente con los anunciantes: afirma solo usarán la data para orientar los anuncios.

Inician las pruebas

Por el momento, los anuncios en video llegarán primero a Estados Unidos. Posteriormente se expandirán al Reino Unido, Francia y Australia a finales de 2023.

Uber señala que en los viajes de los estadounidenses existen “dos minutos críticos” en los que prestan atención obligatoria al servicio: entre el momento que abren la app y completan la transacción.

Según las declaraciones, es posible que muchos de estos anuncios duran hasta 90 segundos, una cantidad absurdamente más alta que las de otras plataformas, las cuales ya han iniciado este tipo de operaciones.

Conocidos son los casos de los servicios de streaming como Netflix, los cuales están buscando generar una mayor cantidad de suscripciones con un modelo asequible que incluya publicidad.

Los usuarios de Uber pueden optar por no recibir anuncios que se basen en datos demográficos y de comportamiento, como el género y el historial de viajes, pero no podrán optar por no recibir publicidad por completo. El audio de estos videos se silenciará de forma predeterminada.