Los ciberdelincuentes son cada vez más creativos con las estafas en internet. WhatsApp es la aplicación favorita de ellos y tienes que estar alerta ante cualquier actividad sospechosa.

Aunque ya no tan recientemente, WhatsApp pasó por una polémica con una actualización de sus nuevas políticas de privacidad. En un inicio, Facebook aseguró que no aceptarlas provocaría que los usuarios no tengan acceso a la app, ahora permite seguir usando WhatsApp, pero con advertencias diarias.

Esto es bien sabido por los ciberdelincuentes, quienes están usando esta información para intentar robar información privada a despistados.

Cuidado con las estafas de WhatsApp

Usuarios están reportando mensajes del que sería el servicio técnico de WhatsApp, donde se señala que “la app no está actualizada”.

En el mensaje se explica que WhatsApp hará llegar al celular un código de verificación de seis dígitos que debe compartirse si es que se quiere seguir utilizando del servicio.

A los segundos de haber recibido esta comunicación, llega un SMS de WhatsApp (de manera oficial) con dichos números. Pero, ¡nunca lo compartas!

Lo único que hacen estos delincuentes es descargar WhatsApp y poner tu número de celular. Para acceder a ella, necesitan el dígito enviado por WhatsApp, por lo que recurren a esas medidas para intentar engañarte y acceder a tu información privada.

Si caes en la estafa, tienes que desinstalar la app y volver a descargarla. Entonces sigue el proceso de autenticación, colocar tu número de celular y pedir el código de verificación, aunque este se brinda 6 horas después del primer código, tiempo suficiente para que ladrón pueda acceder a tu información, intente estafar a más personas e incluso secuestre tus datos íntimos para extorsionarte.

Entonces ¿Cómo actualizo WhatsApp?

Para recibir las novedades de WhatsApp y mejorar la experiencia, la aplicación libera cada cierto tiempo un paquete de actualización mediante repositorios oficiales, como el Google Play Store y el App Store. Dependiendo0 del teléfono que tengas, hay una versión de WhatsApp disponible. Más información en la página de descargas de la misma WhatsApp.

