WhatsApp renovará sus términos y condiciones en mayo. | Fuente: Reuters | Fotógrafo: DADO RUVIC

El cambio de términos y condiciones de WhatsApp entrará en vigor el 15 de mayo luego de haber sido pospuesto.

La app hizo el cambio de fecha para que lo usuarios conozcan a “su propio ritmo y conveniencia” los términos que causaron controversia y la fuga de millones de usuarios a alternativas como Telegram.

¿Qué pasa si no acepto hasta el 15 de mayo?

En un principio la cuenta no será eliminada automáticamente, pero tendrá funciones limitadas y se le aplicará la política de usuarios inactivos de WhatsApp.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explica la página oficial de WhatsApp.

Según indica TechCruch, el “breve período” significa unas semanas.

Eventualmente tu cuenta de WhatsApp sí podrá ser eliminada

¿Y si no aceptas tras el “breve período”? Probablemente pierdas la cuenta en unos meses. En su política para cuentas inactivas, WhatsApp indica que las eliminará tras 120 días de “inactividad”.

Como indicamos antes, las cuentas que no acepten los nuevos términos de WhatsApp luego del 15 de mayo serán consideradas inactivas hasta que lo hagan.

