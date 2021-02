Vivimos en un mundo hiperconectado. Cada vez es más común escuchar: “me lo pasaron por WhatsApp” o “lo vi en Facebook”, cuando preguntamos por la fuente de la información recibida. Y es que las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en la actividad política, económica y social del mundo.

Son un canal en el que cualquier persona puede expresar su opinión y un medio de escucha para saber qué está diciendo la gente sobre un determinado tema, o qué opina de un gobierno o sobre una marca.

Pero no todo lo que vemos en las redes es cierto y muchas veces ha sido deliberadamente colocado ahí para manipularnos o influenciar corrientes de opinión. No, no es ficción. La desinformación en las redes sociales es amplia y efectiva.

A lo largo de la historia, el poder se ha basado en el control de la información y la comunicación. Con el avance de la tecnología es posible crear algoritmos para observar nuestro comportamiento, seleccionar la información que vemos e influenciar en nuestras reacciones.

Las redes sociales permiten llegar a una gran cantidad de personas que entregan información constantemente a través de su interacción en estas plataformas. Cada vez que se da un "me gusta", se sigue una página o se comenta algo, se hace un registro de cada usuario y se generan unos rastros que permiten seguir a una persona, entender sus preferencias, gustos, intereses, posiciones políticas e incluso mapas de recorridos y movimiento. Recolectando y procesando esta información, es posible el control de masas perfilando su comportamiento y diseñando estrategias que generen reacciones específicas.

El Insituto de Internet de la Universidad de Oxford publicó un informe en el que analizaban la influencia que las redes sociales estaban teniendo en los procesos democráticos en todo el mundo. El equipo de investigadores estudió lo sucedido con millones de publicaciones en nueve países (Brasil, Canadá, China, Alemania, Polonia, Taiwán, Rusia, Ucrania y los Estados Unidos), concluyendo que "los bots [cuentas automatizadas] pueden influir en procesos políticos de importancia mundial". Los bots utilizados para la manipulación política son efectivos también para fortalecer la propaganda online y las campañas de odio. Según el equipo de Oxford, una sola persona o un pequeño grupo de personas, puede usar un ejército de robots políticos en Twitter para dar la ilusión de un consenso a gran escala.

Así, es posible orquestrar campañas de desinformación que hagan viral noticias falsas o medias verdades polarizadas. Según la ONG Avaaz, la desinformación tiene el poder de cambiar la opinión pública, amplificar un problema e incluso cambiar el curso de las elecciones. Estos ataques siembran la división, menosprecian organizaciones e individuos y promueven inexactitudes que resultan peligrosas.

Entre las maniobras más comunes está, por ejemplo: usar cuentas falsas, la aparición de artículos en medios de dudosa trascendencia editorial y la creación páginas sobre intereses comunes como el fútbol, la belleza o la cocina y, una vez creada la audiencia comienzan a publicar artículos políticos.

| Fuente: AFP

La publicidad es la fuente de ingresos de las plataformas digitales y el costo de la publicidad en medios digitales es relativamente bajo. El Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN estudió cómo se comportan los usuarios de Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Los investigadores contaron con un presupuesto de 300 euros que les permitió conseguir 3.520 comentarios, 25.750 Me gusta, 20.000 visitas y 5.100 seguidores nuevos.

De ahí la importancia para ellos de que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible conectado. Javier de Rivera, sociólogo especialista en tecnologías y redes sociales, explica cómo los desarrolladores de videojuegos y aplicaciones utilizan trucos psicológicos y el conocimiento de la actividad cerebral para enganchar a los usuarios; y, cuando no usan la aplicación por un tiempo, salta una notificación que se los recuerda y los invita a usarla.

Según una investigación de la consultora Deloitte, la media global es que las personas consulten más de 40 veces al día su celular; sin embargo, hay una cuarta parte que consulta entre 100 y 200 veces al día. Los smartphones se han vuelto parte del estilo de vida de las personas y, según este estudio, quienes los sobreutilizan no tienen interés de reducir la cantidad de tiempo a pesar de las herramientas a su disposición para controlar el uso excesivo.

Esta situación puede afectar el comportamiento de la persona y la manera en que actúa con el mundo real; pueden perder la noción del tiempo y desatender sus necesidades básicas como comer o dormir. Como resultado, se han abierto numerosos centros en el mundo para ayudar a las personas a desconectarse y, al igual que otras adicciones, no estar conectado a internet puede causar, por ejemplo, sensaciones de ira o tristeza.

Por ello, no debemos bajar la guardia. La manipulación de masas en redes sociales es cada vez mayor y se ha convertido en un espacio libre para difundir noticias falsas y propaganda malintencionada. Cada vez es más difícil saber qué es verdad o si se trata de información tergiversada, por lo que debemos evitar embarcarnos en recomendaciones de videos o contenidos sin reflexionar.

