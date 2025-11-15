Alianza Lima vs. Deportivo Géminis: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Géminis EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 4 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Con el Mundial de Clubes estando más cerca para Alianza Lima, el calendario del conjunto blanquiazul comienza a mostrarle partidos con menor periodo de descanso y así se medirá a Deportivo Géminis con la intención de seguir liderando con paso perfecto en la Liga.

A pesar del favoritismo de Alianza, el choque contra las 'Guerreras' de Comas apunta a ser uno de los más exigentes en esta parte inicial de la temporada. Ahora con Natalia Málaga a la cabeza, Géminis quiere luchar por el título y se presenta a este duelo con dos victorias seguidas, una de ellas nada menos que ante Regatas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima vs Géminis: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Alianza Lima derrotó a mitad de semana a Circolo Sportivo Italiano por 3-0, en partido adelantado de la fecha 7. En tanto, Géminis llega al encuentro tras imponerse por 3-0 a Deportivo Wanka.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se disputará el domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿Pensaban que no iba a salir la #PreviaBlanquiazul? 👀💙



Ya está disponible en nuestro canal de YouTube y Alianza Play. 😉▶️



¡Corran a verla! 👏🏾 pic.twitter.com/z7etvpbZ5z — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) November 14, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 7:00 p.m.



En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 6:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Géminis comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por TV?

El partido Alianza Lima vs. Deportivo Géminis se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Géminis: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Deportivo Géminis, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Alianza Lima vs Géminis: últimos resultados

12/11/2025 | Alianza Lima 3-0 Circolo Sportivo – Liga Peruana

09/11/2025 | Alianza Lima 3-1 Olva Latino – Liga Peruana

01/11/2025 | Alianza Lima 3-0 Deportivo Wanka – Liga Peruana