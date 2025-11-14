Últimas Noticias
Ignacio Buse vs. Román Burruchaga: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la semifinal del Challenger de Montevideo?

Ignacio Buse, la primera raqueta peruana.
Ignacio Buse, la primera raqueta peruana. | Fuente: Instagram Ignacio Buse
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Sigue los detalles del partido entre Ignacio Buse y Román Burruchaga por el Challenger de Montevideo, en Uruguay.

Ignacio Buse vs. Román Burruchaga: EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en la pista central del Carrasco Lawn Tennis Club, en Montevideo (Uruguay). El partido corresponde a la semifinal del Challenger de Montevideo 2025 y se jugará a las 3:00 a. m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Ignacio Buse vs. Román Burruchaga: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Challenger de Montevideo 2025?

Ignacio Buse llega a esta instancia del Challenger de Montevideo al imponerse en octavos por 6-1, 6-4 al brasileño Gustavo Heide. Por su parte, el argentino Román Burruchaga superó por un doble 6-4 a su compatriota Mariano Navone.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs. Burruchaga EN VIVO por la semifinal del Challenger de Montevideo 2025?

El partido Ignacio Buse vs. Román Burruchaga, correspondiente a la semifinal del Challenger de Montevideo (Uruguay Open), se jugará este sábado 15 de noviembre en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

A qué hora juegan Buse vs. Burruchaga EN VIVO por la semifinal del Challenger de Montevideo 2025?

  • En Perú, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 3:00 p. m.
  • En Uruguay, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 5:00 p. m. 
  • En Brasil, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 5:00 p. m. 
  • En Colombia, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 3:00 p. m. 
  • En Ecuador, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 3:00 p. m. 
  • En Chile, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 5:00 p. m.
  • En Bolivia, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 4:00 p. m. 
  • En Venezuela, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 4:00 p. m. 
  • En Argentina, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 5:00 p. m.
  • En Paraguay, el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 5:00 p. m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs. Román Burruchaga comienza a las 4:00 p. m.

¿Dónde ver el partido Buse vs. Burruchaga EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Román Burruchaga se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). El Uruguay Open va para Lationamérica mediante Disney+ Premium y ESPN. También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Tags
Ignacio Buse Román Burruchaga Challenger de Montevideo

