Alcaraz vs Sinner: ¿a qué hora juegan y dónde ver en vivo la final del Masters 1000 de Cincinnati?

Alcaraz y Sinner se enfrentarán este lunes en la gran final del Masters 1000 de Cincinnati, torneo previo al US Open 2025.
Alcaraz y Sinner se enfrentarán este lunes en la gran final del Masters 1000 de Cincinnati, torneo previo al US Open 2025. | Fuente: EFE Servicios
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce todos los detalles de la final entre Alcaraz y Sinner en la gran final del Masters 1000 de Cincinnati este lunes.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán este lunes en la gran final del Masters 1000 de Cincinnati, en la última prueba previa al US Open 2025. Ambos tenistas protagonizarán un nuevo capítulo en su rivalidad en busca de sumar un nuevo título en su palmarés. ¿A qué hora juegan y dónde verlo? Conoce los detalles.

Carlos Alcaraz lanza mensaje a Jannik Sinner: “Mi objetivo es ser el número uno al final del año”

El tenista español llega a la final del Masters 1000 de Cincinnati luego de imponerse al alemán Zverev en semifinales, con parciales de 6-4 y 6-3. Alcaraz busca su primer título en este certamen y mantener su supremacía en enfrentamientos (posee ocho triunfos a cinco del italiano).

Al frente está Sinner, número 1 del ranking ATP y ganador de un título en Cincinnati, que eliminó en semifinales al francés Térence Atmane por 7-4 y 6-2. El italiano llega con un buen historial de 26 victorias seguidas en pista rápida y habiendo cedido sólo tres sets en esos encuentros.

¿Cuándo y dónde juegan Alcaraz vs Sinner en vivo por la final del Masters 1000 de Cincinnati?

El partido Alcaraz vs Sinner se disputará en la cancha central del Centro de Tenis Lindner Family, el cual se encuentra en Ohio y cuenta con un aforo para alrededor de 11,500 personas. El duelo por la final del Masters 1000 de Cincinnati se realizará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Alcaraz vs Sinner en vivo por la final del Masters 1000 de Cincinnati?

  • En Perú, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 2:00 p.m.
  • En España, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 9:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 2:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 2:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 3:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 3:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 4:00 p.m.
  • En Inglaterra, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 8:00 p.m.
  • En Italia, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 9:00 p.m.
  • En Francia, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 9:00 p.m.
  • En Alemania, el partido Alcaraz vs. Sinner empieza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Alcaraz vs Sinner en vivo por TV y streaming?

El partido por la final del Masters 1000 de Cincinnati será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium. En tanto, en España, el duelo Alcaraz-Sinner puede verse a través de Movistar+ y DAZN.

Alcaraz vs Sinner: últimos resultados

  • Jannik Sinner ganó a Alcaraz por la final de Wimbledon 2025: 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4
  • Carlos Alcaraz venció a Sinner por la final de Roland Garros 2025: 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7- 6(2).
  • Carlos Alcaraz derrotó a Sinner por la final del Masters 1000 de Roma 2025: 7-6(5) y 6-1
  • Carlos Alcaraz ganó a Sinner en la final de Beijing 2024: 6-7(6), 6-4 y 7-6(3)
  • Carlos Alcaraz venció a Sinner en la final de Roland Garros 2024: 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Masters 1000 de Cincinnati ESPN en vivo Tenis en vivo

