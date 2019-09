Este 22 de setiembre se realizan los Emmy 2019 que tiene a "Game of Thrones" como la favorita. | Fuente: HBO

Solo faltan horas para la gran noche de la televisión: los premios Emmy 219 que se celebran este 22 de setiembre en Los Ángeles. "Game of Thrones" se ha convertido en la favorita y parece que dominará una vez más (y por última vez) la gala. Pero hay mucho más para ofrecer esta noche que la lucha entre los personajes de Westeros. Aquí hay cinco puntos para tener en cuenta antes de que comience la ceremonia.

MUCHAS ESTRELLAS, SIN ANFITRIÓN



En el Oscar 2019 decidieron no tener anfitrión y la ceremonia, más ágil, vio un aumento de audiencia del 12%. Por eso, pocos se sorprendieron en Hollywood cuando la Academia de la Televisión siguió ese ejemplo y prescindió de la figura de maestro de ceremonias para este Emmy 2019.

Por ello, la atención se centrará en la alineación de estrellas que servirán de presentadores, incluidos Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Michael Douglas, Naomi Watts, Julia Louis-Dreyfus, los 10 actores nominados de "Game of Thrones"... y el clan Kardashian.

Sandra Oh puede convertirse en la primera asiática en ganar como actriz principal en los Emmy 2019. | Fuente: AFP

SANDRA OH HACE HISTORIA

La estrella de "Killing Eve", Sandra Oh, se convirtió el año pasado en la primera actriz asiática nominada para un papel protagónico.

En la ceremonia, durante una parodia a la afirmación de que Hollywood había "resuelto" sus problemas de diversidad, Oh lanzó: "gracias, pero es un honor solo ser asiático"... una frase que fue adoptada por sus fans que la imprimieron en camisetas.

Este 22 de setiembre, Sandra Oh, hija de inmigrantes coreanos, puede ser la primera asiática en ganar como actriz principal. ¿Su rival en la categoría? Su coprotagonista Jodie Comer, que intepreta a una excéntrica y desalmada asesina.

DESPEDIDAS DE ORO

Jon Hamm no ganó un Emmy hasta la última temporada de "Mad Men", cuando su actuación como el galán ejecutivo de publicidad Don Draper fue finalmente recompensada.

Con el final de "Game of Thrones", ¿seguirán ese ejemplo una vez más los votantes de la Academia de la Televisión? A pesar de todo su éxito en los Premios Emmy, solo un intérprete de la exitosa serie, Peter Dinklage, ha ganado alguna vez una estatuilla de actuación. Un total de 10 integrantes del elenco están nominados esta vez, incluidos Emilia Clarke y Kit Harington... ¿se llevarán la estatuilla?

Otra serie que se despide es "Veep" y aunque el galardón no ha sido mezquino con Julia Louis-Dreyfus, es posible que este año necesite de esa nostalgia del adiós para superar a la estrella en ascenso Phoebe Waller-Bridge de "Fleabag".

Si Julia Louis-Dreyfus gana (por "Veep") obtendría el récord de más estatuillas de actuación de todos los tiempos. | Fuente: HBO

HBO VS. NETFLIX

En la batalla entre las cadenas tradicionales y las nuevas plataformas digitales, HBO y Netflix terminaron el 2018 empatados con 23 premios Emmys cada uno. El duelo se renueva ese 22 de setiembre.

HBO, que viene dominando por años, tiene la ventaja de haber conseguido más nominaciones este año y sumado sus primeros galardones en las categoría técnica que se entregaron en la previa a los Emmy 2019.

¿Podrá "When They See Us" y "Ozark" ayudar a Netflix a cerrar la brecha? Con los nuevos gigantes del streaming Disney+, Apple TV+, Peacock de NBC y HBO Max a punto de entrar en el mercado, una victoria histórica para Netflix sería oportuna.

NOCHE DE RÉCORDS

Los Emmys 2019 podrían romper varios récords. Julia Louis-Dreyfus, si gana, sellaría la marca de más estatuillas de actuación de todos los tiempos. Actualmente, la estrella de "Veep" está empatada con la leyenda de la televisión Cloris Leachman ("Phyllis").

"Game of Thrones" puede empatar el récord de triunfos en la categoría de mejor serie dramática con cuatro, que ya tienen "Mad Men" y "The West Wing".

Y necesita tres victorias esta para batir su propio registro de Emmys en una sola temporada (12) en la categoría de drama. "John Adams", la miniserie de 2008, tiene el récord de todos los géneros en un solo año, con 13. (AFP)