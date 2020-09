Por años, los Premios Emmy ningunearon a los géneros como la ciencia-ficción y la fantasía hasta que llegó "Game of Thrones". De pronto, se convirtió en la serie más premiada de la historia y llegó a un nuevo récord.

Este domingo 20 de septiembre, se realizará la 72° edición de los Emmy. Antes de la ceremonia, hacemos un repaso de las ficciones que alzaron más estatuillas.

1. "GAME OF THRONES"

Temporadas: 8 Episodios: 60.

Premios Emmy: 59 Número de nominaciones: 160.

Años en emisión: 2011 - 2019

La serie de HBO, inspirada en la saga literaria de George R.R. Martin, se alzó en dos ocasiones como el Mejor Drama. Con un gran elenco coral, solo Peter Dinklage ha alzado el Emmy (en dos ocasiones).

2. "FRASIER"

Temporadas: 11 Episodios: 262.

Premios Emmy: 37 Número de nominaciones: 107.

Años en emisión: 1993 - 2004.

El 'spin-off' de "Cheers" reinó en la categoría de comedia. El show protagonizado por un terapeuta radiofónico y su enterno de personajes hipocondriacos y carismáticos representó la clásica comedia noventera. Los protagonistas Kelsey Grammer y David Hyde Pierce se llevaron cuatro premios, cada uno.

3. "LOS SIMPSON"

Temporadas: 31 Episodios: 684.

Premios Emmy: 34 Número de nominaciones: 95.

Años en emisión: 1989 - Actualidad.

La disfuncional familia amarilla abrió el camino a otras series de animación para adultos.



4. "THE MARY TYLER MOORE SHOW"

Temporadas: 7 Episodios: 168.

Premios Emmy: 29 Número de nominaciones: 67.

Años en emisión: 1970 - 1977.

Mary Tyler Moore refrescó la televisión con un personaje más preocupado por su trabajo que por su vida personal, lo que le valieron cuatro premios Emmy. Su creador, James L. Brooks (también responsable de "Los Simpson"), es el productor/guionista más premiado gracias a ambas ficciones.



5. "CHEERS"

Temporadas: 11 Episodios: 275.

Premios Emmy: 28 Número de nominaciones: 117.

Años en emisión: 1982 - 1993.

El bar de Cheers se mantiene vivo. Un espacio para estar con amigos entrañables como los encarnados por Ted Danson, Shelley Long, Rhea Perlman, Kirstey Alley, Woody Harrelson y Bebe Neuwirth.

6. "HILL STREET BLUES"

Temporadas: 7 Episodios: 146.

Premios Emmy: 26 Número de nominaciones: 98.

Años en emisión: 1981 - 1987.

En este drama policiaco, el caso semanal pasaba a segundo plano frente los dramas personales de los personajes.

7. "THE WEST WING"

Temporadas: 7 Episodios: 155.

Premios Emmy: 26 Número de nominaciones: 95.

Años en emisión: 1999 - 2006.

Se convirtió en una serie legendaria creada por Aaron Sorkin. En el elenco contó con Martin Sheen, Allison Janney, Bradley Whitford, John Spencer, Stockard Channing y Alan Alda.



8. "ER"

Temporadas: 15 Episodios: 339.

Premios Emmy: 23 Número de nominaciones: 124.

Años en emisión: 1994 - 2009.

El mundo de los hospitales nunca fue tan emocionante gracias a la serie que duró 15 temporadas.

9. "MODERN FAMILY"

Temporadas: 9 Episodios: 237.

Premios Emmy: 22 Número de nominaciones: 85.

Años en emisión: 2009 - 2019.

Los mejores años de la comedia ya pasaron para darle paso a nuevas ficciones. Todos los actores siguen brillando desde Ed O’Neill hasta Eric Stonestreet y Julie Bowen.

10. "ALL IN THE FAMILY"

Temporadas: 9 Episodios: 212

Premios Emmy: 22 Número de nominaciones: 55

Años en emisión: 1971 - 1979

La lista sea cierra con un clásico de los setenta. Protagonizada por un padre conservador y un yerno hippie, pero que hablaba de temas inesperados como la guerra de Vietnam, la menopausia y la religión.