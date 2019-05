Jon Snow en el tercer episodio de Game of Thrones. | Fuente: Instagram

El tercer episodio de la serie más cara de la historia “Game of Thrones” fue uno de los más esperados por los fanáticos de la saga. “The Long Night” mostró la épica batalla -o masacre- de Winterfell y el final del Rey de la Noche a manos de Arya Stark.

Según cifras de HBO, fueron en total aproximadamente 17,8 millones de personas quienes sintonizaron el domingo 27 de abril el tercer episodio y lloraron, gritaron y sufrieron muertes como la de Lyanna Mormont -quien fue asesinada por un gigante al que le clavó un hacha en el ojo- y Sir Jorah, que murió en los brazos de la mujer que amaba, Daenerys Targaryen.

Y, a pesar de que las expectativas de muchos sí se cumplieron, otro grupo de fanáticos no estuvo contento con el hecho de que fuera muy difícil vislumbrar a los personajes en la batalla, debido a que todo se encontraba muy oscuro.

Es por eso que Fabian Wagner, director de fotografía de la serie, ha hablado en defensa de las elecciones tomadas para este episodio, y explicó que se planeó (junto al director de este capítulo, Miguel Sapochnik) que se viera así de oscuro. "The night is dark and full of terrors”, ¿verdad?

En entrevista con TMZ, Wagner dijo: “[Game of Thrones] siempre ha sido muy oscuro y un espectáculo muy cinematográfico. Además, agregó que se planeó que el episodio fuera bastante oscuro, ya que eso es lo que deseaban los presentadores y el director. Las escenas de batalla, dijo, estaban destinadas a ser “intensas, claustrofóbicas y desorientadoras”.

Asimismo, aseguró que las condiciones ideales para ver la serie se encuentran en la sala más oscura posible. "Tratamos de dar a los espectadores y fanáticos un episodio genial.(…) Sé que no estaba muy oscuro porque lo grabé", acotó.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL CUARTO EPISODIO?

El siguiente capítulo de la última temporada de “Game of Thrones” se estrena este domingo 5 de mayo a las 8:00 pm. Este episodio mostrará cómo los sobrevivientes de la épica batalla de Winterfell retoman sus vidas y las luchas por el Trono de Hierro.

En el adelanto se puede observar a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quien se prepara para dejar el Norte con su ejército rumbo a Desembarco del Rey, dispuesta a arrebatarle el Trono de Hierro a Cersei Lannister (Lena Headey), quien aparece junto a Euron Greyjoy contemplando a la Compañía Dorada.