Emilia Clarke se disfraza como Jon Snow y pasea por las calles de Nueva York. | Fuente: Omaze YouTube

La espera se hace eterna hasta el domingo 28 de abril, día en el que se estrenará, a las 9:00 p.m, el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones. Hasta ese día, les queda a los fanáticos ensayar posibles teorías de lo que podría pasar en la épica batalla de Winterfell, en la que se enfrentarán el Rey de la Noche -junto a su ejército de muertos- y la mayoría de los protagonistas.

Hasta entonces, los fanáticos de la serie más cara de la historia pueden entretenerse viendo, por ejemplo, a la actriz que interpreta a Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, quien recorrió las calles de Nueva York vestida como su compañero Jon Snow (barba y peluca incluidos).

Enfundada en un traje negro y con una barba postiza, Clarke paseó por Times Square, en donde absolutamente nadie la reconoció, e incluso una mujer rechazó la oferta de ver el último episodio de la serie de HBO pues afirmó preferir la serie “The Walking Dead”.

Sin embargo, la travesura de Emilia no es una campaña promocional de “Game of Thrones”, sino una para “Same You”, una organización no gubernamental fundada por la actriz, que busca recaudar US$1 millón para ayudar a descubrir nuevas formas de recuperación para adultos jóvenes después de una lesión cerebral.

El tema no es ajeno a Clarke, pues la actriz sufrió un aneurisma cerebral mientras rodaba la primera temporada de la serie, en el 2011, problema que la llevó a ser operada en dos oportunidades.

Así que, si miras el video, y te animas a realizar una donación a través de la plataforma Omaze podrás participar en un concurso con un gran premio: ver el capítulo final de “Game of Thrones” al lado de la propia Daenerys. ¿Te animas?