El segundo episodio de la temporada 8 de "Game of Thrones" será decisivo para el personaje de Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).

En "Game of Thrones" la batalla contra las filtraciones parece estar perdida. Esta vez, tal como sucedió con DirecTV la semana pasada, Prime Video Alemania filtró el segundo episodio de la temporada final horas antes de su estreno en HBO.

"Pues nada, sigue la racha. Ya se ha filtrado el segundo episodio de la temporada final de 'Game of Thrones' a través de Prime Video Alemania. Ya hay alguna captura circulando. Claramente, el problema no era yo", escribió en Twitter José Señarís Romay, conocido 'youtuber' que usa el nombre Frikidoctor.

Como se recuerda, Frikidoctor hizo un video con todos los 'spoilers' del primer episodio de la octava temporada de la serie, el cual fue denunciado por HBO por revelar detalles de la trama que terminaron confirmándose.

El nuevo capítulo de "Game of Thrones" ya anda dando vueltas por internet.

El segundo episodio de la última temporada de "Game of Thrones" se estrena este domingo 21 de abril bajo la señal de HBO. El episodio se emitirá desde las 8 de la noche (hora peruana) y mostrará el ansiado encuentro entre Jaimie Lannister y Bran Stark.

La ficción de HBO rompió todos los récords y amasó millones de fans alrededor del mundo. La temporada final solo tendrá seis epidosodios y todos promenten grandes dosis de acción y trama.



Como se recuerda, la historia de "Game of Thrones" inició en televisión en el 2011; pero que nació como libro en 1996 de la mano de George R.R. Martin.

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se ha convertido en la más cara de la historia de las series con un presupuesto de US$ 15 millones por episodio; un total de US$ 90 millones por seis capítulos. A continuación, te contamos cuándo y cómo podrás ver el 08x02.

FECHA DEL 8X02 DE "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 21 de abril del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN EN LATINOAMÉRICA

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.