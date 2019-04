Fecha, hora y canal del segundo episodio de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

El segundo episodio de la última temporada de "Game of Thrones" se estrena este domingo 21 de abril bajo la señal de HBO. El episodio se emitirá desde las 8 de la noche (hora peruana) y mostrará el ansiado encuentro entre Jaimie Lannister y Bran Stark.

La ficción de HBO rompió todos los récords y amasó millones de fans alrededor del mundo. La temporada final solo tendrá seis epidosodios y todos promenten grandes dosis de acción y trama.



Como se recuerda, la historia de "Game of Thrones" inició en televisión en el 2011; pero que nació como libro en 1996 de la mano de George R.R. Martin.

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se ha convertido en la más cara de la historia de las series con un presupuesto de US$ 15 millones por episodio; un total de US$ 90 millones por seis capítulos. A continuación, te contamos cuándo y cómo podrás ver el 08x02.



FECHA DEL 08X02 DE "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 21 de abril del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

¿QUÉ SE SABE DE LA ÚLTIMA TEMPORADA?

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Por otro lado, Weis señaló: “la historia ya no se trata de quiénes son los padres de Jon. Se trata de lo que sucede cuando Jon se entera”.

Richard Plepler, director ejecutivo de HBO, relevó haber visto los últimos seis episodios dos veces y los considera como "seis películas".

EL DETRÁS DE CÁMARAS EN DOCUMENTAL

El documental "Game of Thrones: The Last Watch" descubre la producción, desde las trincheras, de la temporada final de la aclamada serie y estará disponible desde el 26 de mayo en HBO.

La directora británica Jeanie Finley se sumergió en el rodaje, durante más de un año, de la octava y última temporada del drama protagonizado por Emilia Clarke y Kit Harington. Se recogió el complejo proceso de elaboración y el trabajo tanto del equipo como de los actores.

La película "Game of Thrones: The Last Watch" muestra a los espectadores, a través de material inédito grabado tras las cámaras, "el gran desafío" de recrear el mundo de Westeros en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".