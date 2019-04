"Cada minuto de cada día pensaba que me iba a morir", dijo la actriz, a propósito del descubrimiento del segundo aneurisma y su continuación del rodaje, en un artículo escrito por ella y publicado en "The New Yorker". Con este testimonio ella lanzó la organización benéfica SameYou para proporcionar tratamiento a gente que se recupera de lesiones cerebrales.