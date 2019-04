"Game of Thrones" estrenará el segundo capítulo de su octava temporada el 21 de abril por HBO. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" estrenó el primer capítulo de su octava y última temporada que trajo consigo varios reencuentros: Jon y Arya, Jon y Sam, además de Jaime Lannister y Bran Stark. Un episodio marcado por las reuniones más que por la acción, pero esto podría cambiar en el siguiente.



En la introducción del 8x02 de "Game of Thrones", Jamie Lannister se encuentra frente a la reina Daenerys Targaryen, quien no le tiene estima. Además, Sansa y Daenerys conversan entre ellas, cada una le dice a la otra que no debió confiar en Cersei.



Una vez más, la acción parece centrarse en Winterfell. Tormund llega allí para decirle a Jon Snow que los caminantes blancos cruzaron el Muro y se encuentran cerca. A los protagonistas les queda poco tiempo para prepararse en la gran batalla de los vivos contra los muertos.



FECHAS DE ESTRENO CAPÍTULOS TEMPORADA 8

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Game of Thrones 68 - 14 de abril.

Game of Thrones 69 - 21 de abril.

Game of Thrones 70 - 28 de abril.

Game of Thrones 71 - 5 de mayo.

Game of Thrones 72 - 12 de mayo.

Game of Thrones 73 - 19 de mayo.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.