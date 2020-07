HBO dio luz verde para el desarrollo de una serie televisiva sobre el universo de "The Batman". | Fuente: Twitter / Matt Reeves

La plataforma HBO Max dio luz verde a una serie de televisión dirigida por Matt Reeves y Terrence Winter que se basará en el departamento de policía de Gotham, la ciudad ficticia del universo del superhéroe Batman.



Además, la nueva ficción seguirá la estela de la próxima película de la franquicia que bajo el título "The Batman" supondrá el debut de Robert Pattinson en el papel de este popular personaje.



Reeves también es el director de la nueva cinta, cuyo estreno tuvo que aplazarse por el nuevo coronavirus hasta el 1 de octubre de 2021 tras ver su rodaje interrumpido.



Por su parte, la serie no tiene título fijo aunque publicaciones especializadas apuntan a "Gotham Central", que ya se utilizó en cómics sobre el trabajo de esta ciudad que, por cierto, ya fue escenario de otra serie titulada "Gotham" y basada en los primeros pasos de los personajes de DC Cómics.



"Esta es una oportunidad increíble, no solo para expandir la visión del mundo que estoy creando en la película, sino para explorarla en el tipo de profundidad y detalle que solo un formato de formato largo puede permitir", aseguró Reeves en declaraciones recogidas por la revista Variety.

#NUEVO. - #HBOmax está desarrollando una serie Dramática basada en el Departamento de Policía de Gotham.



El guión es de Terence Winter y Matt Reeves.

La serie comparte universo con 'The Batman'. pic.twitter.com/JZ7sYPUivD — DC Universe (@DCUmx) July 10, 2020

El pasado febrero, el cineasta adelantó las primeras imágenes de Pattinson enfundado como el mítico superhéroe que interpretará en la gran pantalla.



Pattinson dará vida a Batman en esta película y tomará así el relevo de otros intérpretes que en el pasado encarnaron al justiciero de Gotham, entre los que figuran Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney o Val Kilmer.



Ben Affleck iba a dirigir esta película, pero en 2017 renunció a ser su realizador; y además figuraba como su protagonista, un papel al que también dijo adiós finalmente en enero del año pasado.



El elenco de "The Batman" incluye también en un papel destacado a Zoë Kravitz, que interpretará a Catwoman y quien será, de esta forma, la sucesora en este rol de estrellas como Michelle Pfeiffer ("Batman Returns", 1992), Halle Berry ("Catwoman", 2004) o Anne Hathaway ("The Dark Knight Rises). (Con información de EFE).