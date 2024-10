Serie sobre Linterna Verde ya tiene a sus protagonistas para los papeles de Hal Jordan y John Stewart

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linterna verde tendrá una nueva serie creada por DC Studios y transmitida por HBO. El programa —titulado Lanterns— será el primer proyecto televisivo de James Gunn y Peter Safran como jefes del estudio caracterizado por sus películas y series basados en sus memorables personajes del cómic.

Según información de Deadline, se conoció que Aaron Pierre fue elegido para el papel de John Stewart, el Linterna verde joven en la serie Lanterns. Luego de un exhaustivo casting el último martes, finalmente se decidió por el actor británico de 30 años, conocido por su protagónico en la nueva serie de acción y suspenso de Netflix, Rebel Ridge.

Por otro lado, Aaron Pierre compartió la noticia de Deadline en sus redes sociales mostrando su emoción por estar en la nueva serie sobre Linterna verde.

“Tremendamente honrado y abundantemente agradecido. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos por el amor y la hermosa energía. Gracias por darme la bienvenida a DC. ¡A trabajar!”, escribió en un post en Instagram el último miércoles.

El propio James Gunn dio la bienvenida a Aaron Pierre al universo de DC. “Bienvenido a DC, Aaron. Después de una larga y agotadora serie de audiciones, estoy absolutamente seguro de que hemos encontrado a un increíble John Stewart”, señaló el director y ejecutivo de DC en la misma red social.

El actor británico Aaron Pierre interpretará al joven John Stewart en la serie 'Lanterns'. | Fuente: Instagram (aaron_pierre1)

¿Quién es Aaron Pierre, el nuevo Linterna verde?

Aaron Stone Pierre es un actor británico de cine, teatro y televisión. En el 2017 tuvo un papel secundario en dos capítulos en la serie Prime Suspect 1973. Luego consiguió un rol principal como Dev-Em en la serie de televisión Krypton.

Este año, Pierre protagonizó la serie de NatGeo, Genius: MLK/XX interpretando a Malcolm X. También viene protagonizando la serie de Netflix, Rebel Ridge, como un exmarino que enfrenta a la corrupción. Además, tendrá el rol principal en diciembre en la nueva película animada Mufasa: el rey león, dándole su voz al protagonista del esperado largometraje de Disney.

“Tengo una especie de conexión personal con esta película (Mufasa: el rey león), en parte porque salió el año en que nací. Así que siempre me ha conmovido ese hecho. Ha sido sin duda la película de Disney que más he visto”, declaró el actor en una entrevista con The New York Times.

Kyle Chandler encarnará al personaje de Hal Jordan en la nueva serie sobre Linterna verde. | Fuente: Netflix

Kyle Chandler será Hal Jordan en la nueva serie de DC

El mismo medio también confirmó a Kyle Chandler como el personaje protagónico de Hal Jordan en la serie Lanterns. El actor estadounidense de 59 años, conocido por sus papeles en King Kong, First Man y El lobo de Wall Street, aceptó ser el destacado miembro de la fuerza policial Linternas verdes teniendo a Aaron Pierre como su joven aprendiz.

Hall Jordan es uno de los personajes legendarios de DC como Linterna verde, superhéroe que ya tuvo una película estrenada el 2011 con Ryan Reynolds como principal protagonista. Ahora Chandler, quien obtuvo un Emmy el 2011 como Mejor actor gracias a la serie Friday Night Lights, encarnará al histórico hombre verde de DC.

“Bienvenido a DC, Kyle Chandler. Ahora nuestro Hall Jordan en Lanterns”, sostuvo James Gunn en un post en Instagram con la foto del actor y de su nuevo personaje en la industria televisiva.

Lanterns será el primer proyecto televisivo de James Gunn y Peter Safran para DC. | Fuente: DC Comics

¿De qué trata Lanterns, la nueva serie sobre Linterna verde?

Lanterns será una serie de acción, drama y ciencia ficción basado en el personaje del cómic Linterna verde. El programa será creado por DC Studios y transmitido en televisión por HBO, cadena que también estará a cargo de la producción junto con Warner Bros y DC.

La serie, de ocho episodios en total, cuenta con el respaldo en la dirección de sus creadores Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen) y el escritor de cómics Tom King. DC programó el estreno para el 2025 sin confirmar aún la fecha exacta de su lanzamiento.

La serie Lanterns sigue a Hal Jordan, un legendario Linterna verde destacado por su trabajo en la fuerza espacial de Linternas verdes y que tendrá a John Stewart como su joven discípulo. “Dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio basado en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos”, se lee en la sinopsis compartida por Deadline.

