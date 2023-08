Gal Gadot confirma rodaje de 'Mujer Maravilla 3' con James Gunn y Peter Safran

La ‘Mujer Maravilla’ aún no pone fin a su historia en el universo DC pues habrá una tercera parte, según pudo confirmar Gal Gadot, la actriz que encarna a la superheroína del lazo mágico, en una entrevista dada a ComicBook.com en el momento que promocionaba ‘Agente Stone’, su próxima película de acción en Netflix.

En efecto, Galdot aseguró que ‘Wonder Woman 3’, o ‘Mujer Maravilla 3’, se desarrollará luego de la llegada de los nuevos jefes de DC Studio: James Gunn y Peter Safran. Es así como se abre un nuevo capítulo de la saga de la ‘Mujer Maravilla’ luego de que se anunciara un descarte del filme por las diferencias creativas que alejaban a Patty Jenkins de seguir con el proyecto.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es un personaje muy cercano a mi corazón. Por lo que he escuchado de James y Peter, vamos a preparar su tercera película juntos”, manifestó la actriz israelí que viene interpretando a la ‘Mujer Maravilla’ desde el largometraje ‘Batman vs Superman: el origen de la justicia’ estrenada el 2016.

Cabe mencionar que Gal Gadot, quien interpretó desde el 2009 al 2015 a Gisele Yashar en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, ha estado en cuatro películas basadas en la ‘Mujer Maravilla’. Incluso Gadot formó parte de los caneos que se hizo de la guerrera Diana de Temiscira en la película ‘The Flash’, protagonizada por Ezra Miller (Barry Allen) y que tiene en su elenco a los actores Michael Keaton y Ben Affeck como Batman.

Gal Gadot es la actriz que encarna a la 'Mujer Maravilla' en el universo DC. | Fuente: Instagram (gal_gadot)

Gal Gadot formó parte de los caneos que se hizo de la superheroína en ‘The Flash'. | Fuente: Instagram (wonderwomanfilm)

En otro momento, la también modelo de 38 años se refirió a la audición que se hace para los próximos integrantes de la franquicia del universo de superhéroes de DC Studios.

“Vi que estaban haciendo diferentes pruebas. No sé bien quien lo obtuvo, pero aparentemente todos eran muy talentosos. Así que estoy feliz por ellos. Es un gran reto y un emocionante comienzo para cualquier actor. Espero que les vaya muy bien y que disfruten el viaje”, sostuvo la actriz.

James Gunn confirmó a David Corenswt como 'Superman'

Cabe resaltar que 'Superman: Legacy' ya cuenta con sus dos protagonistas para iniciar las grabaciones de esta nueva película del 'Hombre de Acero'. Se trata de los actores David Corenswt y Rachel Brosnaban, quienes interpretarán a Clark Kent y Lois Lane, respectivamente, según pudo confirmar el reconocido director y guionista James Gunn.

“¡Preciso! No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas”, escribió en su cuenta de Twitter James Gunn, director de películas como: ‘Guardianes de la Galaxia 3’, ‘The Suicide Squad’, ‘Scooby-Doo’, ‘Slither’, entre otros filmes.