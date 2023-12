"Los cameos son los peores elementos del cine de superhéroes", afirma James Gunn

James Gunn se encuentra actualmente reclutando a los actores que completarán la lista de sus personajes en la próxima película de DC, Superman: Legacy. El reconocido cineasta de 57 años fue consultado sobre los cameos que usaría en el próximo largometraje del hombre de acero siendo muy crítico con los “excesos” de este recurso en las últimas películas de superhéroes.

Fue durante un hilo en su cuenta de Threads que James Gunn explicó el motivo por el cual Superman: Legacy contará con diversos personajes, entre villanos y aliados de Superman, para su llegada a los cines en julio de 2025. El también guionista descartó que el número de personajes en el filme se daba a una cantidad de apariciones que pudiera utilizar como lo hicieron otras películas de DC.

“No es una película grande, al menos en término de elenco. Es normal que las películas con un único protagonista tengan otros personajes. Es muchos menos usual que no sea así”, manifestó Gunn respondiendo a las consultas de los fanáticos.

Sin embargo, este argumento de James Gunn no quedó allí pues al ser felicitado por otro usuario por no incluir personajes de “solo 10 segundos” para para poner contentos a los fans, dijo: "A eso yo lo llamo 'porno de cameo' y ha sido uno de los peores elementos del cine de superhéroes reciente. Si un personaje aparece en la película, debe existir una razón a nivel argumental para que esté allí".

James Gunn confirmó al actor Nicholas Hoult como Lex Luthor en Superman: legacy. | Fuente: Instagram

James Gunn sobre los cameos: "Me molesta que destrocen la historia"

En otro momento, James Gunn, quien recientemente confirmó a su hermano Sean Gunn como el súper villano Maxwell Lord, aclaró que lo dicho no quiere decir que no use cameos en Superman: Legacy, pero resaltó que para ello debe existir "una fundamentación" para que dichas apariciones ocurran en la trama.

"No me importan los cameos reales, si ofrecen un vistazo rápido, un momento o un huevo de pascua. Lo que me molesta es cuando destrozan una historia elegante para introducir personajes con calzador. No están ahí porque la historia lo requiera, sino por alguna otra razón", sostuvo.

Cabe mencionar que los cameos se volvieron muy comunes este año en las películas de DC (con The Flash) y Marvel (con The Marvels). Sin embargo, Gunn cuestionó los excesos de este recurso. "Están bien si no interrumpen la historia. Es la inventiva de la trama la que se desarrolla a partir de un cameo, no el cameo en sí mismo", añadió.