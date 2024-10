'Orgullo y prejuicio' regresa con nueva serie spin-off sobre hermana de Lizzy Bennet

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Orgullo y prejuicio, la histórica novela romántica de Jane Austen, estará —otra vez— en la televisión como un nuevo spin-off sobre Mary Bennet, una de las hermanas de Lizzy Bennet, protagonista de la obra quien se enamora del, aparentemente, orgulloso y pedante Fitzwilliam Darcy, uno de los icónicos personajes ficticios de la literatura romántica.

En efecto, la cadena de televisión BBC se encargará de producir y transmitir la nueva serie titulada La otra hermana Bennet, basada en la novela homónima con el mismo nombre de la ex productora de BBC, Janice Hadlow, quien lanzará su obra al mercado este 14 de octubre.

Es así como el medio británico se centrará en Mary Bennet, la hermana del medio de Lizzy quien tiene un carácter tímido y modesto, siendo un personaje que a menudo es ignorado en la novela Orgullo y prejuicio de Jane Austen.

Por otro lado, se conoció que la serie La otra hermana Bennet estará a cargo de la productora de televisión británica Bad Wolf, responsable de series como: The Night Of, Beddgelert, A Discovery of Witches, His Dark Materials y la próxima era de Doctor Who.

Asimismo, Sarah Quintrell escribió el guion de la serie que contará con 10 episodios, pero que aún no tiene a los actores de su elenco. “El casting aún no fue anunciado”, precisa Variety.

Talulah Riley interpretó a Mary Bennet en la película 'Orgullo y prejuicio' el 2005. | Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata el spin-off de Orgullo y prejuicio?

La otra hermana Bennet será una nueva serie británica transmitida por la cadena BBC inspirada en la emblemática novela homónima de Jane Austen, Orgullo y prejuicio.

"A diferencia de sus hermanas, Mary no es la típica heroína de un drama de época. Es torpe, ansiosa, sermoneadora, está llena de hechos, es una cantante terrible. Su madre la ignora y parece destinada a tener una tarjeta de baile vacía por el resto de su vida hasta que Mary toma el asunto en sus propias manos", se lee en la sinopsis oficial.

¿Qué dijo la guionista de la nueva serie La otra hermana Bennet?

Por otro lado, Sarah Quintrell afirmó estar "encantada" con la historia de Mary Bennet y lo que significa este personaje para la serie de BBC con una propia historia de amor épica e independiente del personaje.

"Es un placer adaptar la brillante versión de Janice Hadlow de un clásico tan querido con el equipo de Bad Wolf, y haber encontrado nuestro hogar en la BBC", manifestó la guionista a Variety.

Seguidamente, recordó las "maravillosas" adaptaciones que hizo la BBC sobre Orgullo y prejuicio. "Es el material con el que sueña todo escritor y no puedo esperar a llevar esta hermosa historia a la pantalla, sobre todo para todas las Marys que hay por ahí", aseveró.

'Orgullo y prejuicio' es una histórica novela homónima de Jane Austen publicada en 1813. | Fuente: Universal Pictures/Amazon

Orgullo y prejuicio ya tuvo una serie televisiva en BBC

Orgullo y prejuicio ha sido inspiración de diversos programas, obras teatrales, series y películas en todo el mundo. No obstante, la novela se hizo famosa en televisión por primera vez con la adaptación de la BBC protagonizada por Jennifer Ehle (Lizzy Bennet) y Colin Firth (Mister Darcy).

La serie fue transmitida por primera vez en el Reino Unido el 24 de setiembre de 1995 contando con seis episodios de 55 minutos —cada una— concluyendo el 29 de octubre del mismo año.

Las excelentes críticas a la serie Orgullo y prejuicio le sirvieron para un premio BAFTA de Jennifer Ehle como Mejor actriz, así como un Emmy en la categoría Mejor diseño de vestuario.

Película Orgullo y prejuicio tuvo cuatro nominaciones en los Oscar

La novela de Jane Austen también fue adaptada a la pantalla grande con una película británica estrenada el 2005 dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley (Lizzy Bennet) y Matthew Macfadyen (Mr. Darcy).

El largometraje de drama y romance consiguió cuatro nominaciones en los Oscar en las categorías: Mejor actriz, Mejor banda sonora, Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario. También tuvo dos nominaciones en los Globos de Oro y un premio BAFTA para el director Joe Wright.

'Orgullo y prejuicio' también fue una recordada serie de televisión de BBC emitida en 1995.Fuente: BBC

