La mexicana transgénero Valentina Fluchaire se alzó este sábado con el premio Miss International Queen, un concurso de belleza que esa comunidad celebra cada año en Tailandia, y que sirve para alzar la voz contra la discriminación.

Fluchaire recibió el galardón de manos de Jazelle Barbie Royale, la estadounidense que ganó en 2019. En el concurso participaron representantes de 21 países, como la brasileña Ariella Moura, de 22 años, una de las finalistas, que lanzó un mensaje a favor de la igualdad.

"La gente es abierta en Brasil para muchas cosas, pero es un país muy grande... y la gente sufre mucha discriminación por motivos sexuales. Muchos amigos míos fueron asesinados", indicó Moura, que fue coronada Miss Trans Brasil en 2019. "Espero que las cosas cambien", añadió.

Moura alabó a sus padres por el apoyo que recibió a pesar del estigma que acarreaba socialmente y las dificultades que supuso su transición en la adolescencia. "Estoy muy orgullosa de representar a mi país", dijo.

LUCHA CONTRA LA TRANSFOBIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

La gala se celebra en el balneario tailandés de Pattaya desde 1984, a unas cuantas horas de Bangkok, conocido por su agitada vida nocturna y su actitud relajada con el sexo.

Miles de personas transgénero pululan en las calles y pensiones de Pattaya para ofrecer sus servicios sexuales. El concurso sirve para poner al descubierto las condiciones dramáticas en las que viven esas personas, y para alzar la voz contra la transfobia.

"Tener una buena actitud demuestra a la gente que no nos quiere que ser una persona transgénero no es algo malo", indicó la tailandesa Ruethaipreeya Nuanglee, de 22 años, que también llegó a la final. "No podemos obligar a la gente a que nos quiera. Pero yo tengo una mejor idea. Quiero ser un portavoz que logre cambios en las leyes para los transgéneros", declaró.

Pattaya ha sufrido el impacto de la epidemia del coronavirus, y el número de turistas ha bajado sustancialmente, después del cierre de fronteras en China y los temores en los países occidentales, cuyos turistas acostumbran a inundar las calles de la ciudad.

Negocios locales han perdido hasta el 90% de sus ingresos, y los hoteles lucen vacíos. Para sensibilizar sobre el peligro de la epidemia, las participantes lucieron sus mejores galas y una mascarilla en el rostro antes de la final.

