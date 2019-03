"The Walking Dead" cambia de horario poco antes del final de temporada

"The Walking Dead" cambia de horaria a partir del capítulo 14 de la novena temporada. | Fuente: FOX Premium

Los fans de "The Walking Dead" deberán estar pendientes al siguiente cambio: la popular serie de zombis tendrá un nuevo horario de emisión. Debido al cambio de huso horario en Estados Unidos, ahora la ficción se transmitirá los domingos a las 8:30 p.m.

El cambio se efectuará a partir del domingo 17 de marzo con la emisión del capítulo 14 de la novena temporada llamado "Scars", que se transmite por Fox Premium Series. Después de ello, solo habrán dos episodios más "The Calm Before" y "The Storm" con lo que concluirá esta entrega.

A fin de mantener la simultaneidad del estreno de cada episodio de "The Walking Dead" con EE.UU., el canal presentará la serie en el nuevo horario así como en la App de Fox. Las repeticiones por el canal Fox continuarán los días lunes a las 10 p.m.

Los sobrevivientes se enfrentan a un nuevo enemigo: Alpha (Samantha Morton). | Fuente: FOX Premium

SINOPSIS DEL CAPÍTULO 9X14: "SCARS"

Los planes del Kingdom no saldrán como esperaban Ezekiel (Khary Payton) y Carol (Melissa McBride), mientras el enfrentamiento entre Daryl (Norman Reedus) y Alpha (Samantha Morton) llega a un punto de no retorno. Además, parte del pasado perdido será revelado.

SOBRE LA NOVENA TEMPORADA

En la segunda parte de la novena temporada de "The Walking Dead", el grupo de sobrevivientes, tanto los antiguos como los nuevos, continúa lidiando con el impacto por la desaparición de Rick Grimes, hace seis años. Las reglas del grupo y las formas de supervivencia ya no garantizan su seguridad. Una nueva amenaza se ha cruzado en su camino y podría ser más perturbadora que todo lo anterior.

NUEVO HORARIO

Fecha: Domingos a las 8:30 p.m.

Canal: FOX Premium Series y en el acceso Premium de la App de FOX.