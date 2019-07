"The Walking Dead": Michonne se despide de la serie y se presenta teaser de la primera película

Danai Gurira se despide de "The Walking Dead". | Fuente: AFP

Parece que es hora de dar paso a un nuevo liderazgo en "The Walking Dead". Tras la despedida de Andrew Lincoln y Lauren Cohan en la novena temporada, la décima verá la salida de Danai Gurira, quien interpreta a Michonne desde la tercera entrega.



La actriz lo confirmó, durante la Comic Con 2019, por lo que recibió una gran ovación al anunciar su partida de la serie de zombis. "La familia de 'The Walking Dead' es para siempre y nunca termina. Fue una decisión muy difícil, pero era sobre mi vocación y otras oportunidades que quería explorar", explicó.

Además, se compartió el primer tráiler de la temporada 10, a estrenarse en octubre, en la que se muestra a su personaje Michonne (Danai Gurira) y a Ezekiel (Khary Payton) besándose. El adelanto promete un enfrentamiento entre los residentes de Alexandria y Hilltop contra el grupo liderado por Alpha, un vistazo de la comunidad de Oceanside y una batalla en la playa. El video termina ominosamente con Michonne empuñando a Lucille (el bate de Negan).

Si bien el cómic de "The Walking Dead" ya terminó, su creador Robert Kirkman aseguró que eso no significa que la serie de televisión deba seguir el mismo camino. "No se preocupen", tranquilizó a los fans.

PRIMER VISTAZO EN LA PANTALLA GRANDE

Por otro lado, durante la Comic Con 2019 se lanzó el primer teaser de la futura película del universo de zombis. Se oye el ruido de un helicóptero ─como se recuerda, Rick Grimes (Andrew Lincoln) fue transportado en uno y ahora se desconoce su paradero─ y aparece la frase "Rick Grimes regresa solo en el cine".

Como se recuerda, AMC planea rodar varias películas protagonizadas por Lincoln, quien se despidió del drama en la novena entrega. Se espera que la primera cinta se comience a rodar este año.

Actualmente se emiten las series "The Walking Dead" y "Fear the Walking Dead", además se lanzará un tercer formato relacionado con los zombis más famosos de la televisión.



El nuevo drama, aún sin título oficial, se desarrollará en el mismo universo de personajes que las otras dos series y se lanzará en 2020. La serie girará en torno a dos jóvenes protagonistas y la primera temporada tendrá 10 episodios.