La tercera serie del universo de "The Walking Dead" presentó su primer tráiler. | Fuente: AMC

¡Ahora son tres! El universo de "The Walking Dead" se expande hasta conseguir su tercera serie que reveló su primer tráiler durante la Comic Con de Nueva York. La ficción, aún envuelta en el misterio, se centra en una nueva generación de sobrevivientes. Adolescentes que casi no recuerdan el mundo antes de los zombis, pero que aún no se han enfrentado a ellos.

"Han crecido en el apocalipsis. Saben de los zombis, pero no han interactuado con ellos. Han estado viviendo protegidos detrás de muros. Eso hace que el viaje que deben hacer sea increíblemente peligroso. Hay un aspecto de búsqueda en este show. Tienen que dejar su sitio a salvo para ponerse en una posición donde deben pelear por su supervivencia y lo que creen. Es una historia diferente en el mundo de 'The Walking Dead' y que introduce un mundo nuevo", explicó Scott Gimple, cocreador del drama según The Hollywood Reporter.

¿Hay alguna conexión entre las tres ficciones? Tanto en la serie original, que acaba de arrancar su décima temporada, como en "Fear the Walking Dead" se ha visto un misterioso símbolo de tres círculos. Estaba presente en el helicóptero que se llevó a Rick Grimes (Andrew Lincoln). Gimple manifestó que el símbolo representa a tres diferentes civilizaciones "atadas y entrelazadas" de alguna manera y donde ocurre el nuevo show "está asociada con una de ellas".

Una generación nacida en un mundo muerto.



Mira el primer trailer de la tercera serie del universo 'The Walking Dead' 🧟‍♂️ En 2020 ESTRENO EXCLUSIVO en AMC 👉 https://t.co/kHwCTVcecn #TWD #FearTWD pic.twitter.com/yBRncldaf1 — AMC España (@amctv_es) October 7, 2019

¿'CROSSOVER' A LA VISTA?

Por otro lado, la nueva serie (aún sin nombre) se desarrolla casi 10 años después que inició el apocalipsis zombi por lo que temporalmente está alineada con "The Walking Dead".

¿Será posible ver un 'crossover'? Aún no se ha confirmado, pero para Scott Gimple es inevitable. Actores como Norman Reedus (Daryl) y Melissa McBride (Carol) tienen "contratos de franquicia" que les permite moverse con libertad a través de todos los universos. Solo queda esperar.

El avance muestra al extenso elenco de actores que incluye a Aliyah Royale (como Iris), Annet Mahendru (Huck), Alexa Mansour (Hope), Nicolas Cantu (Elton), Hal Cumpston (Silas) y Nico Tortorella (Felix).

El tercer drama que forma parte del universo de "The Walking Dead" contará con 10 episodios y se estrenará en el 2020.