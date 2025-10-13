Netflix divide en dos partes el estreno de 'Bridgerton 4': fechas y detalles de la esperada temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Netflix confirmó que la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en 2026. De acuerdo con la plataforma de streaming, los nuevos capítulos estarán disponibles en un lanzamiento dividido en dos partes.

El anuncio oficial fue acompañado por imágenes promocionales y un adelanto en vídeo que adelantan la ambientación elegante, con máscaras de gala y la estética característica del mundo Bridgerton.

¿De qué tratará la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

La cuarta temporada de Bridgerton se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. La trama adaptará el tercer libro de la serie de Julia Quinn, An Offer From a Gentleman (conocido en español como Te doy mi corazón).

A pesar de que ya tres de sus hermanos han encontrado el amor y se han casado, Benedict sigue sin querer comprometerse. Su perspectiva cambia cuando conoce a una enigmática y fascinante mujer, apodada la Lady in Silver (dama de plata), en un elegante baile de máscaras, según la sinopsis.

¿Cuál es la fecha de estreno de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

Bridgerton 4 se dividirá en dos partes. Conoce cuándo será la fecha de estreno:

Parte 1: 29 de enero de 2026

Parte 2: 26 de febrero de 2026

¿Quién es quién en el reparto de la temporada 4 ‘Bridgerton’?

Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la próxima temporada de Bridgerton.

Benedict Bridgerton - Luke Thompson

Sophie Beckett - Yerin Ha

Lady Araminta Gun - Lady Leung

Rosamund Li - Michelle Mao

Posy Li - Isabella Wei

Colin Bridgerton - Luke Newton

Penelope Featherington - Nicola Coughlan

Marcus Anderson - Daniel Francis

Lord Debling - Sam Phillips

Dankworth - James Phoon

Kate Sharma - Simone Ashley

Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey

Reina Charlotte - Golda Rosheuvel

Lady Danbury - Adjoa Andoh

Francesca Bridgerton - Hanna Dodd

Brimsley - Hufh Sachs

Alice Mondrich - Emma Naomi

Philipa Featherington - Harriet Cains

Eloise Bridgerton - Claudia Jessie

Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale

Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt

Gregory Bridgerton - Will Tilston

Portia Featherington - Polly Walker

Cressida Cowper - Jessica Massden

Will Mondrich - Martins Imhangbe

Lady Tilley - Hannah New

Lord Kilmartin - Victor Alli

Violet Bridgerton - Ruth Gemmell

Albion Finch - Lorn Macdonald

Paul Suarez - Lucas Aurelio

Genevieve - Thalia Besson

Giorgio Barbieri - Rupert Everett

Antonia Muratori - Anna Galiena

Giancarlo - Raoul Bova

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

La cuarta temporada de Bridgerton se compondrá de ocho episodios que se dividirán en dos partes.

¿Dónde ver la temporada 4 de ‘Bridgerton’?

La historia de Bridgerton solo está disponible en Netflix.

