Netflix divide en dos partes el estreno de 'Bridgerton 4': fechas y detalles de la esperada temporada

La serie tendrá su estreno en 2026 con Benedict Bridgerton como figura central y un nuevo romance que promete revolucionar Londres.
Netflix confirmó que la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en 2026. De acuerdo con la plataforma de streaming, los nuevos capítulos estarán disponibles en un lanzamiento dividido en dos partes.
El anuncio oficial fue acompañado por imágenes promocionales y un adelanto en vídeo que adelantan la ambientación elegante, con máscaras de gala y la estética característica del mundo Bridgerton.
¿De qué tratará la temporada 4 de ‘Bridgerton’?
La cuarta temporada de Bridgerton se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. La trama adaptará el tercer libro de la serie de Julia Quinn, An Offer From a Gentleman (conocido en español como Te doy mi corazón).
A pesar de que ya tres de sus hermanos han encontrado el amor y se han casado, Benedict sigue sin querer comprometerse. Su perspectiva cambia cuando conoce a una enigmática y fascinante mujer, apodada la Lady in Silver (dama de plata), en un elegante baile de máscaras, según la sinopsis.
¿Cuál es la fecha de estreno de la temporada 4 de ‘Bridgerton’?
Bridgerton 4 se dividirá en dos partes. Conoce cuándo será la fecha de estreno:
Parte 1: 29 de enero de 2026
Parte 2: 26 de febrero de 2026
¿Quién es quién en el reparto de la temporada 4 ‘Bridgerton’?
Conoce a los actores y qué papeles repetirán en la próxima temporada de Bridgerton.
- Benedict Bridgerton - Luke Thompson
- Sophie Beckett - Yerin Ha
- Lady Araminta Gun - Lady Leung
- Rosamund Li - Michelle Mao
- Posy Li - Isabella Wei
- Colin Bridgerton - Luke Newton
- Penelope Featherington - Nicola Coughlan
- Marcus Anderson - Daniel Francis
- Lord Debling - Sam Phillips
- Dankworth - James Phoon
- Kate Sharma - Simone Ashley
- Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey
- Reina Charlotte - Golda Rosheuvel
- Lady Danbury - Adjoa Andoh
- Francesca Bridgerton - Hanna Dodd
- Brimsley - Hufh Sachs
- Alice Mondrich - Emma Naomi
- Philipa Featherington - Harriet Cains
- Eloise Bridgerton - Claudia Jessie
- Genevieve Delacroix - Kathryn Drysdale
- Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt
- Gregory Bridgerton - Will Tilston
- Portia Featherington - Polly Walker
- Cressida Cowper - Jessica Massden
- Will Mondrich - Martins Imhangbe
- Lady Tilley - Hannah New
- Lord Kilmartin - Victor Alli
- Violet Bridgerton - Ruth Gemmell
- Albion Finch - Lorn Macdonald
- Paul Suarez - Lucas Aurelio
- Genevieve - Thalia Besson
- Giorgio Barbieri - Rupert Everett
- Antonia Muratori - Anna Galiena
- Giancarlo - Raoul Bova
¿Cuántos capítulos tiene la temporada 4 de ‘Bridgerton’?
La cuarta temporada de Bridgerton se compondrá de ocho episodios que se dividirán en dos partes.
¿Dónde ver la temporada 4 de ‘Bridgerton’?
La historia de Bridgerton solo está disponible en Netflix.