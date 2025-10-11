‘Reclutas’: la historia real detrás de la nueva serie de Netflix sobre un marine homosexual en el Ejército

El creador Andy Parker adapta libremente las memorias de Greg Cope White para ofrecer una mirada más humana y diversa sobre la vida militar.

Netflix estrenó recientemente Reclutas (Boots, por su nombre en inglés), una serie que combina drama y comedia para retratar la vida dentro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la década de los noventa, una época marcada por la represión hacia la comunidad LGBTQ+. En aquellos años, ser gay podía significar la expulsión inmediata del ejército.

La historia real de Reclutas

La historia está basada en las memorias del exmarine y guionista Greg Cope White, autor del libro The Pink Marine (2015). En su relato, White cuenta cómo vivió su servicio militar durante la 'Era Reagan' y el proceso personal de aceptar su orientación sexual.

A los 18 años, el joven White pesaba menos del mínimo requerido para enlistarse, por lo que su reclutador lo ayudó a superar la prueba con un ingenioso truco: una tubería de plomo pegada con cinta adhesiva en su entrepierna. Gracias a ello, fue aceptado en los Marines, sin imaginar la dura experiencia que le esperaba.

De “campamento de verano” al rigor militar

White decidió unirse al Ejército tras escuchar que su mejor amigo Dale debía cumplir con un compromiso militar. “Me dijo: ‘Voy al campo de entrenamiento de los Marines por el verano’, y todo lo que escuché fue ‘campamento de verano’. Pensé: me encantaría un campamento de verano, así que dije: ‘Voy contigo’”, recordó entre risas.

Pero lo que encontró era un lugar exigente. Durante trece semanas enfrentó marchas, pruebas físicas y disciplina estricta, en un ambiente donde ser gay significaba no tener lugar.

Aun así, White logró completar el entrenamiento en la base de Parris Island, Carolina del Sur,, fue ascendido por mérito y sirvió durante seis años, ocultando su orientación sexual. “No podía seguir mintiéndoles a estos hombres con los que era tan cercano”, confesó en una entrevista con Time.

Tras dejar el Ejército con una baja honorable, inició una exitosa carrera en la televisión, participando en producciones como Dream On, Life With Louie y Holiday Rush. “Irónicamente, los Marines me dieron la confianza para salir del clóset”, aseguró.

El vínculo con el creador Andy Parker

Décadas después, su historia inspiró al guionista y productor Andy Parker, quien también creció como un adolescente gay en un entorno conservador. “Cuando recibí el libro de Greg, sentí que estaba viendo el camino que no tomé”, contó a Time.

Parker decidió adaptar el libro libremente, creando un nuevo protagonista llamado Cameron Cope (interpretado por Miles Heizer), quien ingresa a los Marines junto a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh) en busca de identidad y pertenencia.

