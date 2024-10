Duras peleas y un torneo difícil: mira el nuevo tráiler de la temporada final de Cobra Kai

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cobra Kai acaba de estrenar el primer tráiler de la segunda parte de su sexta —y última— temporada en Netflix. Por medio de su cuenta oficial de YouTube, y demás redes sociales, el video, de poco más de dos minutos, muestra al grupo de karatecas del dojo Miyagi-Do llegando a Barcelona para disputar el torneo Sekai Taikai, el esperado mundial de karate.

“Bienvenido al torneo de karate más grande del mundo: el Sekai Taikai”, se escucha decir al anfitrión del torneo de karate mientras se ve a los discípulos de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) siendo golpeados por los subordinados de John Kreese (Martin Kove), el popular antagonista de Karate Kid.

En la siguiente escena, se ve el lamento de los protagonistas quienes se muestran inseguros de ganar el torneo tras la paliza recibida. “Sabíamos que no sería fácil. Cobra Kai es un dojo de 16. Ya no somos nosotros contra ellos”, expresa Daniel LaRusso dando aliento a sus discípulos para que no desistan de competir.

En otra escena, se ve al malvado John Kreese amenazando a Daniel LaRusso. “Algunos no perdemos nada. Pero tú no. Tú tienes mucho que perder”, le dice el icónico antagonista a LaRusso, quien buscará la manera de resolver la situación.

Martin Kove como John Kreese y William Zabka como Johnny Lawrence en Cobra Kai. | Fuente: Netflix

¿Qué más se ve en el nuevo tráiler de Cobra Kai, en Netflix?

Por otro lado, el tráiler de Cobra Kai también muestra al personaje de Johnny Lawrence (William Zabka) dando un discurso motivacional a sus subordinados del dojo Miyagi-Do de cara a la competencia en el mundial de karate Sekai Taikai.

“Ya basta con eso de la lealtad. Casi todos estrenamos en otro lugar. Lo que importa es en dónde estamos ahora. Somos Miyagi-Do. No perderemos. Bórrenles esas horribles sonrisas”, exclama el instructor mostrando escenas de patadas y puñetes de sus discípulos con sus temibles adversarios de traje negro.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de Cobra Kai?

Cabe mencionar que Netflix estrenó la última temporada de Cobra Kai el último 18 de julio mostrando escenas inéditas de la preparación de los estudiantes del dojo Miyagi-Do para competir en el torneo mundial. Asimismo, la plataforma programó el inicio de la segunda parte para el próximo 15 de noviembre.

Ralph Macchio aparece con su papel de Daniel LaRusso en la nueva serie Cobra Kai. | Fuente: Netflix

¿De qué trata la última temporada de Cobra Kai y quienes actúan?

Cobra Kai es una serie de televisión estadounidense de artes marciales de Netflix. El programa se hizo como una secuela de las películas originales de Karate Kid. La serie está escrita y producida por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

“Tras la eliminación de Cobra Kai del Valle, nuestros senseis y estudiantes deben decidir si competirán en el Sekai Taikai, el campeonato mundial de karate, y cómo lo harán”, se lee en la sinopsis oficial de Netflix.

Cobra Kai está protagonizado por Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence) y Martin Kove (John Kreese). El elenco lo completan: Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Jacob Bertrand (Hawk), Mary Mouser (Samantha LaRusso), y Tanner Buchanan (Robby)

Además, están: Peyton List (Tory), Gianni Decenzo (Demetri), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Vanessa Rubio (Carmen), Dallas Dupree Young (Kenny), Yuji Okumoto (Chozen), Alicia Hannah-Kim (Sensei Kim Dae- Un), Griffin Santopietro (Anthony), Oona O'Brien (Devon), Lewis Tan (Sensei Wolf), Patrick Luwis (Axel Kovacevic) y Rayna Vallandingham (Zara Malik).

Cobra Kai estrenó su sexta temporada en Netflix el último 18 de julio.Fuente: Netflix

