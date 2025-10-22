'Emily in Paris' llega a Italia: Lily Collins conquistará Roma en la temporada 5 de la serie de Netflix

La protagonista inicia una nueva etapa profesional y amorosa en Italia en una temporada que promete más drama, glamour y giros inesperados.

La historia de Emily in Paris da un nuevo giro. En la quinta temporada, la protagonista interpretada por Lily Collins dejará atrás la Ciudad de la Luz para conquistar Roma, en una entrega que promete más drama, romance y moda que nunca.

De París a Roma: una nueva aventura profesional

En esta nueva etapa, Emily Cooper asume el desafío de dirigir la oficina romana de Agence Grateau. Sin embargo, como es habitual en su vida, el trabajo se complica rápidamente. Un proyecto ambicioso fracasa y desata una serie de consecuencias que pondrán en riesgo tanto su carrera como su equilibrio emocional.

“Emily va a enfrentarse a una versión más adulta de sí misma, donde las decisiones tienen consecuencias reales”, adelantó Lily Collins, quien además de protagonizar la serie participa como productora.

Un triángulo amoroso que vuelve a encenderse

El corazón de Emily volverá a ser un campo de batalla. Tras los acontecimientos de la cuarta temporada, Gabriel (Lucas Bravo) decide reconquistarla, pero podría haber llegado demasiado tarde. “Gabriel tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones”, aseguró Collins.

Mientras tanto, la protagonista vive una nueva historia con Marcello (Eugenio Franceschini), heredero de una prestigiosa firma italiana de cashmere. Su romance, iniciado en los Alpes franceses, se fortalecerá en Roma, donde la pareja explorará una conexión más profunda.

Entre secretos, amistades y moda

Además del caos romántico, Emily enfrentará un secreto del pasado que amenaza una de sus amistades más cercanas. La temporada también mostrará a la protagonista en un viaje de autodescubrimiento, intentando equilibrar su vida personal y profesional.

Aunque Roma será el centro de la trama, París y Venecia también servirán de escenarios para los nuevos episodios, que mantendrán el espíritu cosmopolita de la serie.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de ‘Emily in Paris’?

La quinta temporada de Emily en Paris se estrenará el próximo 18 de diciembre en Netflix.