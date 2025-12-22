Últimas Noticias
‘Stranger Things 5’: Ross Duffer confirma que el episodio final será uno de los más largos de la serie

La quinta y última temporada de 'Stranger Things' cuenta con ocho episodios que serán estrenados en tres partes.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

A pocas horas del estreno del volumen 2 de la temporada final, el cocreador de Stranger Things reveló la duración de los nuevos episodios y confirmó que el cierre será uno de los más extensos de toda la serie.

La cuenta regresiva está en marcha. Faltan solo horas para que los nuevos episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things lleguen a Netflix y, para aumentar aún más la expectativa, Ross Duffer, cocreador de la serie, reveló un dato clave que los fanáticos venían esperando: la duración de cada capítulo, incluido el esperado episodio final que se estrenará el próximo 31 de diciembre.

El volumen 1 de Stranger Things 5, compuesto por los episodios 1, 2, 3 y 4, debutó en la plataforma el pasado 26 de noviembre y dejó más preguntas que respuestas. Ahora, la pandilla de Hawkins se prepara para retomar la batalla definitiva contra Vecna con el estreno del volumen 2, que incluye los episodios 5, 6 y 7. El desenlace absoluto llegará días después, en la víspera de Año Nuevo, con el episodio 8.

¿Cuánto durará el episodio final de Stranger Things?

Este lunes, Ross Duffer compartió en Instagram un adelanto con las duraciones oficiales de los próximos capítulos. El episodio 5, titulado Electrochoque, tendrá una duración de una hora y ocho minutos; el episodio 6, La huida de Camazotz, se extenderá por una hora y 15 minutos; mientras que el episodio 7, El puente, durará una hora y seis minutos.

La gran sorpresa llegó con la revelación del último capítulo. El episodio 8, titulado Este lado, será el más largo de la temporada y uno de los más extensos de toda la serie, con una duración de dos horas y ocho minutos.

Con este metraje, el final de Stranger Things se convierte en el segundo episodio más largo de la historia de la serie, solo superado por el cierre de la cuarta temporada, que alcanzó las 2 horas y 22 minutos. Un desenlace a lo grande para una de las ficciones más populares de Netflix.

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.

¿De qué trata Stranger Things 5

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:

  • Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
  • Finn Wolfhard como Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp como Will Byers
  • Sadie Sink como Max Mayfield
  • Natalia Dyer como Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton como Jonathan Byers
  • Joe Keery como Steve Harrington
  • Maya Hawke como Robin Buckley
  • Brett Gelman como Murray Bauman
  • Priah Ferguson como Erica Sinclair
  • Jamie Campbell Bower como Vecna

Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.

Mira el tráiler del volumen 2 de Stranger Things 5 a continuación...

