‘Stranger Things 5’: todos los personajes que regresan (y los nuevos) en la temporada final

Los actores originales regresan para la batalla definitiva contra Vecna en Hawkins, mientras la serie prepara su despedida tras casi una década de éxito global.

La batalla final en Hawkins se acerca con Stranger Things 5, el cierre épico de la exitosa serie de Netflix. Han pasado casi diez años desde que se abrió la misteriosa puerta al Upside Down y, ahora, la historia nos traslada al otoño de 1987, donde los protagonistas enfrentan las consecuencias físicas y emocionales de un enemigo que parece imposible de detener.

La ciudad permanece bajo estricta cuarentena mientras el grupo intenta localizar a Vecna, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Entre reencuentros cargados de tensión, explosiones, nuevas alianzas y la llegada de personajes clave —como la enigmática Dra. Kay interpretada por Linda Hamilton—, los héroes de Hawkins se preparan para una última misión.

Entonces, ¿quién es quién esta temporada, cómo llegaron hasta aquí y qué les espera en Stranger Things 5? Aquí te lo contamos…

Millie Bobby Brown como Eleven (Once)

Eleven es una joven con habilidades psiónicas criada dentro de un proyecto secreto del gobierno dirigido por el Dr. Brenner, a quien alguna vez llamó “Papá”. Tras escapar del Laboratorio Nacional de Hawkins, encontró en Mike, Lucas y Dustin a su primera familia elegida, mientras descubría la existencia del Upside Down y su conexión con las amenazas que viven allí.

A lo largo de la serie, Eleven ha reconstruido su identidad y su pasado, recuperando vínculos con su madre biológica y fortaleciendo su lazo con Hopper, su padre adoptivo. Tras las Fisuras abiertas por Vecna, ella se prepara para la confrontación final, consciente de que es la única capaz de detenerlo antes de que termine con todo lo que ama.

Millie Bobby Brown interpreta a Eleven (Once) en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Noah Schnapp como Will Byers

La desaparición de Will en 1983 marcó el inicio de toda la historia. Su secuestro por parte del Upside Down reveló la existencia de la dimensión oscura y conectó emocionalmente al grupo en una misión que cambió sus vidas. Aunque regresó al final de la temporada 1, esa experiencia lo dejó ligado al Mind Flayer, que lo usó como espía y lo atormentó incluso cuando parecía haber sido liberado.

En la temporada 5, Will vuelve a Hawkins con su familia tras un breve paso por California. Aunque el vínculo con la criatura fue cortado, él sigue sintiendo su presencia y es el primero en percibir la amenaza que se avecina. Su conexión con el Upside Down podría convertirse en la clave para encontrar a Vecna… o en una puerta peligrosa.

Noah Schnapp interpreta a Will Byers en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Mike es el líder del grupo y uno de los primeros en creer en Eleven cuando apareció en su vida. Como pieza central de la pandilla de Hawkins, ha estado al frente de las batallas contra el Demogorgon, el Mind Flayer y todas las criaturas que emergieron del Upside Down. Su relación con Eleven ha sido uno de los motores emocionales de la serie.

En esta temporada final, Mike enfrenta el reto de mantener unido al grupo en medio del caos de Hawkins. También se ve obligado a madurar y afrontar la posibilidad de perderlo todo, incluyendo a Eleven, cuya vida está más amenazada que nunca.

Finn Wolfhard interpreta a Mike Wheeler en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Dustin es la mente científica del grupo. A lo largo de la serie, ha sido fundamental para comprender cómo funciona el Upside Down, desde descubrir la existencia de Dart —un joven Demogorgon— hasta descifrar las claves que llevaron al grupo hacia Vecna. Su astucia y humor lo convierten en el equilibrio perfecto para la tensión constante que vive Hawkins.

Pero tras la muerte de Eddie Munson, Dustin llega a la temporada 5 con un dolor profundo y sin resolver. Intenta mantenerse enfocado en la misión —localizar a Vecna y cerrar las Fisuras—, pero carga con una culpa que amenaza con quebrarlo en un momento crucial.

Gaten Matarazzo interpreta a Dustin Henderson en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Lucas siempre ha sido el más pragmático del grupo, el que exige pruebas y piensa antes de actuar. Aunque al inicio fue desconfiado con Eleven, pronto se convirtió en uno de sus aliados más fieles. Su historia tomó un giro doloroso cuando comenzó a salir con Max Mayfield, quien quedó en coma tras el ataque de Vecna al final de la temporada 4.

En Stranger Things 5, Lucas continúa visitando a Max en el hospital mientras intenta mantener la esperanza de que despierte. La pérdida y el miedo lo han transformado, haciéndolo más fuerte pero también más vulnerable. Es uno de los personajes emocionalmente más afectados por la tragedia.

Caleb McLaughlin interpreta a Lucas Sinclair en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Sadie Sink como Max Mayfield

Desde que llegó a Hawkins en la temporada 2, Max se ganó un lugar central en el grupo gracias a su valentía, su habilidad con el skate y su sensibilidad frente al dolor. La muerte de su hermanastro Billy la marcó profundamente y la dejó emocionalmente expuesta ante Vecna, quien la eligió como una de sus víctimas en la temporada 4.

Aunque sobrevivió por muy poco, Max quedó en coma, con su cuerpo y mente gravemente dañados. En la temporada final, su futuro es incierto, y su estado podría influir directamente en las decisiones del grupo y en el plan de Vecna para destruir Hawkins.

Sadie Sink interpreta a Max Mayfield en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Erica, la ingeniosa hermana menor de Lucas, ha pasado de ser un personaje secundario a una pieza clave en la lucha contra el Upside Down. Su valentía quedó demostrada cuando se infiltró con Steve, Robin y Dustin en el laboratorio ruso bajo Starcourt Mall. Allí mostró que su lengua afilada viene acompañada de una inteligencia estratégica sorprendente.

En la temporada 5, Erica es oficialmente parte del Club Hellfire y una aliada indispensable en los esfuerzos de Hawkins por frenar a Vecna. Su desparpajo será crucial en medio de un escenario cada vez más oscuro.

Priah Ferguson interpreta a Erica Sinclair en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

David Harbour como Jim Hopper

Hopper comenzó la serie como un policía devastado por la muerte de su hija, pero halló redención al proteger a Eleven y liderar la defensa de Hawkins contra las amenazas del Upside Down. Tras sobrevivir a la explosión en Starcourt Mall y pasar meses como prisionero en Rusia, regresa marcado por la experiencia, pero más decidido que nunca.

Ahora, Hopper se prepara para lo inevitable: la batalla final. Entrena en secreto y oculta detalles a Joyce y Eleven para evitar preocuparlas, mientras la ciudad permanece bajo cuarentena y el enemigo se vuelve más letal.

David Harbour interpreta a Jim Hopper en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Winona Ryder como Joyce Byers

Joyce ha demostrado ser una madre incansable y una de las mayores fuerzas morales de la serie. Desde comunicarse con Will a través de luces navideñas hasta infiltrarse en una base rusa para rescatar a Hopper, siempre ha estado dispuesta a arriesgarlo todo por su familia. Su valentía la convierte en una figura clave dentro del grupo.

En esta última temporada, Joyce vuelve a Hawkins con Hopper y sus hijos, enfrentando nuevas señales de peligro que podrían superar incluso lo vivido antes. Su intuición y determinación serán esenciales en los pasos finales de esta historia.

Winona Ryder interpreta a Joyce Byers en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Jamie Campbell Bower como Vecna

Vecna es la culminación de todas las pesadillas del Upside Down. Nacido como Henry Creel y transformado en el primer experimento del Dr. Brenner, se convirtió en One y luego, tras ser enviado al Upside Down por Eleven, en la criatura más poderosa de la dimensión oscura. Su plan ha estado gestándose desde el inicio.

A pesar de haber sido gravemente herido en la temporada 4, Vecna logró abrir múltiples Fisuras y continúa con su objetivo de destruir Hawkins. En la temporada 5, su presencia es más silenciosa pero también más devastadora. Él es el final boss.

Jamie Campbell Bower interpreta a Vecna en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿Quiénes completan el reparto de Stranger Things 5?

Además del elenco principal, la temporada final incorpora a varios rostros ya conocidos por los fans y a nuevas figuras que serán clave en la historia. Entre ellos destacan:

Joe Keery como Steve Harrington

como Steve Harrington Natalia Dyer como Nancy Wheeler

como Nancy Wheeler Charlie Heaton como Jonathan Byers

como Jonathan Byers Maya Hawke como Robin Buckley

como Robin Buckley Amybeth McNulty como Vickie

como Vickie Brett Gelman como Murray Bauman

como Murray Bauman Cara Buono como Karen Wheeler

como Karen Wheeler Sherman Augustus como el teniente coronel Sullivan

como el teniente coronel Sullivan Nell Fisher como Holly Wheeler

como Holly Wheeler Jake Connelly como Derek Turnbow

como Derek Turnbow Linda Hamilton como la Dra. Kay

como la Dra. Kay Alex Breaux como el teniente Robert Akers

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

Fecha de estreno y calendario de capítulos

La temporada final de Stranger Things contará con ocho episodios. Los primeros cuatro capítulos se estrenarán el 26 de noviembre de 2025 en Netflix; los siguientes tres llegarán el 25 de diciembre, y el último episodio se lanzará el 31 de diciembre. Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025 Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025 Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025 Episodio 8: The Rightside Up / Este lado

La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde se encuentran disponibles todas las temporadas anteriores.

Mira el tráiler del volumen 1 de Stranger Things 5 a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis