Stranger Things 5: quién es Holly Weller y por qué es el personaje clave de la temporada final

Los primeros cuatro episodios de la temporada final de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. Uno de los personajes que toma protagonismo es la menor de los hermanos Weller.

Nos acercamos al gran desenlace de Stranger Things. La exitosa serie de Netflix estrenó el 26 de noviembre los cuatro primeros episodios de su quinta y última temporada, dejando a los fanáticos con emociones divididas y muchas preguntas sobre lo que ocurrirá en los próximos capítulos.

Entre las mayores revelaciones del Volumen 1 destaca el inesperado giro de un personaje presente desde la primera temporada, pero que hasta ahora no había tenido mayor desarrollo: Holly Wheeler, la hermana menor de Mike y Nancy. Aquí te contamos por qué su rol se vuelve tan importante, pero cuidado: hay spoilers.

La quinta y última temporada de 'Stranger Things' contará con ocho episodios que serán estrenados en tres partes.Fuente: Netflix

¿Quién es Holly Weller en Stranger Things?

Holly Weller —interpretada inicialmente por las gemelas Anniston y Tinsley Price— ha sido, por años, un personaje secundario que funciona principalmente como testigo silenciosa de los eventos de Hawkins. Es la hija menor de Ted y Karen Wheeler, y la hermana de Nancy y Mike.

Aunque parecía un personaje sin mayor relevancia para la trama, las pistas siempre estuvieron ahí. En la primera temporada, Holly muestra una sensibilidad especial a lo sobrenatural: sigue las luces misteriosas en la casa de los Byers e incluso parece percibir la presencia del Demogorgon.

Más adelante, en la temporada 3, durante la batalla contra el Desuellamentes (Mind Flayer), Holly —desde lo alto de una rueda de la fortuna en el Carnaval de Hawkins— es una de las pocas personas que logra ver a la criatura desplazándose entre los árboles.

En la quinta temporada, el personaje finalmente adquiere un peso mayor. El Volumen 1 revela que Holly tenía un “amigo imaginario” que, en realidad, era Vecna. En estos primeros episodios, el villano planea secuestrar niños y comienza con Holly, aunque su verdadera apariencia aún no se muestra por completo.

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

¿Quién interpreta a Holly Weller en Stranger Things 5?

Holly ha sido interpretada por más de una actriz a lo largo de la serie.

En las primeras temporadas, el papel estuvo a cargo de las gemelas Anniston y Tinsley Price, conocidas también por interpretar a Judith Grimes en The Walking Dead. Las jóvenes actrices han aparecido en cintas como Prueba de fuego, Galveston y Hasta que te encontré, aunque en algunos casos sin recibir crédito.

En la quinta temporada, el personaje pasa a manos de Nell Fisher, actriz de 14 años que debutó en el cine con Northspur (2022) y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel como Kassie en la película de terror Evil Dead: El Despertar (2023). Ahora, se incorpora al tramo final de Stranger Things interpretando una versión más compleja y central de Holly Weller.

