"La casa de las flores": Comparten las primeras escenas de la segunda temporada de la serie de Netflix. | Fuente: Captura

“La casa de las flores” está de regreso. Su creador, Manolo Caro compartió las primeras escenas de la segunda temporada de la serie de Netflix. Sin Verónica Castro (Virginia de la Mora), las imágenes compartidas tienen como protagonista a Cecilia Suárez (Paulina de la Mora), la hija mayor de la familia.

En el clip compartido, Paullina habla por teléfono con Diego Olvera, exasesor financiero de las empresas de la familia, expareja del menor de los de la Mora, Juliány quien se llevó una millonaria cifra de dinero que serviría para sacar de la cárcel al patriarca.

"No sé dónde te escondes ni qué más quieres de nosotros. Tú sabes bien que ya no tengo dinero. Pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Gente que se mete con mi familia. Si regresas ahora y devuelves lo que te llevaste, te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste. Pero si no lo haces, te buscaré hasta el cansancio. Te voy a encontrar y te voy a matar..."



Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora), Juan Pablo Medina (Diego), Luis de la Rosa (Bruno) y Paco León (María José) volverán en la nueva temporada.

La producción inició a principios de febrero en España donde se filmaron varias escenas de la serie causando revuelo al ver cómo Paulina de la Mora paseaba por la Gran Vía de Madrid.





"La casa de las flores": Comparten las primeras escenas de la segunda temporada de la serie de Netflix. | Fuente: Instagram

LA AUSENCIA DE LA VERO

"La casa de las flores" ya no contará con la presencia de la célebre actriz mexicana Verónica Castro, puesto que ella solo firmó por una temporada y Caro decidió respetar eso a pesar del éxito de la serie.

"Con el éxito de la serie, no te voy a mentir, se planteó reescribir y regresar el personaje. Pero decidimos ser honestos y terminar el personaje allí", relató sobre la ficción de Netflix.

"La casa de las flores" actualiza las tradicionales telenovelas mexicanas y aborda las apariencias y contradicciones de una adinerada familia mexicana.

"Me encanta el melodrama y me duele que lo vean como un género menorcuando es muy interesante y se ha hecho tanto en nuestros países", defendió Manolo Caro.