Las integrantes de BlackPink se confiesan en el documental de Netflix. | Fuente: Netflix

Increíblemente no se trató de BTS ni de Loona. El primer grupo k-pop en protagonizar un documental en Netflix es BlackPink, la famosa 'girl band' coreana que ha conquistado a millones de seguidores.

En el largometraje, el cuarteto contará su historia y los sacrificios que enfrentaron hasta cumplir sus sueños y llegar a la fama.

"BlackPink: Light up the sky" se estrenará en Netflix el 14 de octubre en Latinoamérica. El metraje se enfoca en el proceso de grabación de las últimas canciones del grupo integrado por Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé. Asimismo, refleja cómo es la vida diaria de las estrellas del k-pop y los problemas que eso puede ocasionar.

El documental, dirigido por Caroline Suh, contará con entrevistas e imágenes exclusivas de la banda desde sus inicios, en el 2018, hasta su actual vida como un fenómeno mundial.

"Estamos ansiosas por compartir nuestras historias personales con los fans de todo el mundo a través de Netflix. Esperamos que esta película traiga alegría y luz a los espectadores y que disfruten viendo nuestro viaje juntos en la pantalla durante los últimos cuatro años", dijo BlackPink en un comunicado.

De esta manera, "BlackPink: Light up the sky" se suma a la lista de documentales sobre figuras musicales en la plataforma. otros ejemplos son "Homecoming" de Beyoncé, "Miss Americana" de Taylor Swift y "Above us Only Sky" de John Lennon y Yoko Ono.

SUS INICIOS Y COLABORACIONES

La banda de k-pop debutó con el disco "Blackpink In Your Area" (2018) y al año siguiente estrenó "Kill This Love". En poco tiempo, batieron récords convirtiéndose en un fenómeno de ventas y en el grupo femenino más conocido en el mundo.

BlackPink ha traspasado fronteras y ha empezado a buscarse un espacio en el mundo anglo con colaboraciones como "Sour Candy" con Lady Gaga y que forma parte de último álbum "Chromatica". También se juntaron con Selena Gomez para lanzar el tema "Ice Cream". Este aparecerá en el nuevo trabajo de la 'girl band' "The Album", que saldrá a la venta el 2 de octubre.

La primera canción del disco "How You Like That" tiene más de 500 millones de visualizaciones en YouTube.