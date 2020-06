La estrella de k-pop Yohan falleció a los 28 años. | Fuente:

La industria del k-pop vuelve a estar en luto. Yohan, estrella del grupo surcoreano Top Secret (TST), murió a los 28 años, por causas aún no reveladas.

Esta noticia ha dejado en shock a sus miles de seguidores, pues el cantante siempre ha sido muy activo en las redes sociales y recientemente había celebrado su cumpleaños.

"Nos entristece transmitir las noticias más desafortunadas y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST Yohan falleció", confirmó la agencia de la banda, KJ Music Entertainment, en un comunicado recogido por el diario británico Independent.

En el documento, se hace un pedido directo a la prensa respecto a la cobertura del fallecimiento de la estrella de k-pop: "La familia del difunto Yohan está actualmente de luto profundo. Pedimos a los medios de comunicación que se abstengan de esparcir rumores y especulaciones sobre las causas de su muerte".

UNA VIDA DEDICADA A LA MÚSICA

Yohan, cuyo nombre real era Kim Jeong-hwan, debutó en la industria del k-pop en el 2015 junto con el grupo NOM, que pronto se desintegró. Dos años después se convirtió en uno de los siete miembros originales de la 'boy band' Top Secret (TST).

Con la banda lanzó dos EPs titulados "Time’s Up" y "Wake Up". Recientemente, debutó como solista con el álbum "Count Down".

El grupo no estuvo ajeno a los escándalos. En el 2018 Kyeongha, uno de sus miembros, fue sentenciado a 18 años en la cárcel por asalto sexual. Después de ello, TST se convertiría en un sexteto.

La de Yohan se suma a las muertes de otras jóvenes estrellas del k-pop, género especialmente castigado por la tragedia en los últimos meses, como Goo Hara, Cha In-ha, Jonghyun y Sulli. (Con información de Europa Press)