Bruno Ascenzo junto al CEO de Netflix | Fuente: Instagram

Netflix anunció sus primeras dos producciones peruanas días atras. Estas serán una serie de la vida de Paolo Guerrero y una película que se rodará en la ciudad del Cusco. Esta última estará bajo la dirección de Bruno Ascenzo.

El actor, director y guionista peruano es el primer peruano en alistar una producción con Netflix y, en una entrevista con Bruno Pinasco, reveló detalles sobre la producción que alista con la plataforma de streaming más importante del mundo.

Bruno Ascenzo contó que los planes fueron completamente secretos y que, incluso, en el contrato con Netflix, habían algunas cláusulas que lo obligaban a reservar la noticia, por lo que cuando ya se hizo público sintió muchos nervios.



“Yo no había dicho nada porque me han hecho firmar unas cláusulas, no he podido contarle ni a mis padres, ni a nadie. Ya el día de la conferencia de prensa se dio a conocer y me he puesto muy nervioso porque ya dejó de estar en mi computadora para ser una realidad, un proyecto que está a punto de construirse y que vamos a meterle todas las ganas”, contó el también director de la cinta “A los 40”.

Asimismo, comentó que ha recibido el apoyo de la gente de Netflix y que hizo varios cambios en el guion para conseguir uno que guste tanto a él, como a los miembros de la compañía de streaming.

“Hemos estado los últimos tres meses en reuniones a distancias (con los de Netflix), yo les he mandado el argumento, el guion, diversas versiones. Ellos me han dado algunas sugerencias, hemos venido chambeando en conjunto hasta que finalmente hemos logrado tener una versión del guion que nos ha gustado a ambas partes y ahora empieza la pre-producción”, agregó.

Finalmente, Ascenzo aseguró que la primera fase de trabajo con Netflix fue de su total agrado y manifestó lo maravillado que está de trabajar con una producción tan importante.

“La gente de Netflix está súper pendiente de todo, del casting, de la publicidad, es un equipo que recién estoy conociendo con una logística súper grande. A mí me ha gustado este proceso de chamba, en los que ellos me han dado muchos comentarios porque por todos lados se aprende de esta gente tan capa”, concluyó al conductor de “Cinescape”.