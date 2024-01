Netflix confirma el reparto de 'Frankenstein': lo que se sabe de la nueva película de Guillermo del Toro

La adaptación de la cinta sobre el icónico monstruo tendrá un elenco de nombres reconocidos por papeles en distintas películas y series destacadas.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Netflix confirmó 5 actores que formarán parte de Frankenstein, cinta que será dirigida por el mexicano Guillermo del Toro basada en la historia del doctor y el icónico monstruo que creó. Hacer esta película significará para el cineasta cumplir uno de sus proyectos que siempre quiso realizar.

Al igual que en Pinocho (2022), Del Toro también trabajará en el guión, por lo que se espera que le dé un giro propio a la clásica historia. Aparte de la cinta del muñeco de madera, el mexicano cuenta con una lista de colaboraciones junto a Netflix, entre las que se encuentra la saga de Los Relatos de Arcadia y la serie de antología El Gabinete de las Curiosidades.

¿Quiénes formarán parte del reparto de Frankenstein?

En su reciente publicación, Netflix mencionó a Jacob Elordi (Priscilla, 2023), Oscar Isaac (Moon Knight, 2022), Christoph Waltz (No Time to Die, 2021), Mia Goth (trilogía X) y Felix Kammerer (All Quiet On The Western Front) como miembros principales del reparto.

Cabe destacar que Elordi es la última incorporación del proyecto, quien entró luego que Andrew Garfield se retirara por problemas de agenda. El que recientemente interpretó a Elvis tomará el papel del monstruo, mientras que Isaac será el 'Doctor Frankenstein'. Asimismo, Mia Goth interpretará el interés amoroso del científico.