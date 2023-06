'Titanic': falleció Lew Palter, actor que interpretó entrañable escena en la película

Lew Palter, actor que interpretó al multimillonario ‘Isidor Straus’ en la icónica película ‘Titanic’ de James Cameron, falleció a los 94 años debido a un cáncer pulmonar que padecía. Su deceso fue confirmado por su hija Catherine Palter a The Hollywood Reporter. Palter contó que su padre murió en su casa en Los Ángeles, California, el último 21 de mayo tras una ardua batalla contra la enfermedad.

El actor Lew Palter se hizo conocido por el papel de ‘Isidor Straus’ en la película ‘Titanic’, protagonizada por Leonardo Dicaprio y Kate Winslet, un magnate de negocios en la vida real y que fue copropietario de Macy’s quien murió junto a su esposa, Ida, interpretada por la actriz Elsa Raven, fallecida en noviembre del 2020 a los 91 años.

Palter inició su carrera actoral a finales de los 60 donde interpretaba, generalmente, a jueces en proyectos como: First Monday in October, The Flying Nun, LA Law, Hill Street Blues, entre otros. Asimismo, el veterano actor también trabajó en la serie ‘Delvecchio’ en 1976 junto a Judd Hirsh. Asimismo, hizo sus apariciones en recordadas películas como: El Equipo A, Los Ángeles de Charlie, Columbo, Gunsmoke, Misión Imposible, El hombre de los seis millones de dólares, y otras tramas.

Lew Palter se integró a la escuela de teatro CalArts en 1971 donde fue profesor de interpretación y director dirigiendo talleres privados y dando clases a reconocidos actores como Ed Harris, Don Cheadle y Cecily Strong, a quien ayudó a probar suerte en el grupo de improvisación The Groundlings previa a su aparición en el programa cómico Saturday Night Live.

Lew Palter y la gran escena con su esposa ‘Ida’ en ‘Titanic’

Lew Palter fue protagonista de uno de los momentos más tristes de la película ‘Titanic’. En su papel de Isidor Straus (Lew Palter) aparece junto a Ida (Elsa Raven) abrazados en una cama de su camarote mientras el agua hunde el barco y su habitación teniendo como música de fondo el famoso himno Nearer My God to Thee de André Rieu.

Isidor Straus fue en la vida real uno de los pasajeros más ricos que perecieron en el RMS Titanic el 15 de abril de 1912. Se recuerda que Isidor no quiso subir a un bote salvavidas dejando que mujeres y niños vayan en su lugar quedándose en el Titanic junto a su esposa.

Lew Palter fue noticia en la tragedia del Titán

El nombre de Lew Palter fue comentado en la tragedia ocurrida en el Océano Atlántico en el sumergible Titán donde murieron cinco personas entre las que estaba Stock Rush, CEO de OceanGate y esposo de Wendy Rush, tataranieta de Isidor Straus, personaje interpretado por Lew Palter en ‘Titanic’ (1997).

Lew Palter fue protagonista de uno de los momentos más tristes de la película ‘Titanic’. | Fuente: Paramount