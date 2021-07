Ashley Zukerman, Gillian Jacobs y Darrell Britt-Gibson, actores de la "La calle del terror", conversaron con RPP Noticias sobre la impronta de "Escalofríos" en sus vidas. | Fuente: Netflix

Fue a mediados de la década 1980 que R.L. Stine —entonces un escritor en ciernes con deseos de dedicarse a la comedia— recibió la oferta de una editora para escribir una novela juvenil de terror titulada "Cita a ciegas". Era, sin que él lo sepa, el inicio de una exitosísima carrera literaria que alcanzó su récord de ventas con "Goosebumps" ("Escalofríos"), una saga de historias que se adaptaron a una serie en la pantalla chica e hizo vibrar a los jóvenes de los años ochenta y noventa.

De estos títulos se acordaron la actriz Gillian Jacobs y los actores Ashley Zukerman y Darrell Britt-Gibson, miembros del elenco de la película "La calle del terror" (una trilogía de Netflix basada en otra famosa serie de novelas de R. L. Stine), durante una entrevista con RPP Noticias. "Yo era un gran fan de 'Escalofríos' y no tanto de 'La calle del terror'", confesó Zukerman, para quien este primer título definió su "vida suburbana", mientras el segundo dejó de leerlo por parecerle "un poco aterrador y sexy".

Lo contrario le ocurría a Jacobs, conocida también por su rol en "Community", quien leía muchos títulos de la serie de "La calle del terror" antes de ser una adolescente. "Me sentía genial devorando estos libros, entonces cuando me llamaron para ser parte de esta trilogía me emocioné mucho, porque nunca antes llegué a ser parte de ningún proyecto cinematográfico de algo que amaba cuando era niña", comentó.

Britt-Gibson, por su parte, dijo que nunca antes había oído sobre la ficción de Netflix de la que ahora forma parte, aunque sí estaba "familiarizado con 'Escalofríos'". "'La calle del terror' era un universo completamente nuevo para mí. Y es realmente genial ser parte de eso, y así explorar y poder regresar a los libros y leerlos. Es muy diferente a 'Escalofríos'", indicó el actor que ha participado en series como "The Wire".

Trabajar con una nueva generación

"La calle del terror", cuya primera parte ya fue estrenada el 2 de julio, mientras la segunda y tercera entrega aguardan su lanzamiento para el 9 y 16 de julio, respectivamente, reúne a una nueva camada de actores y actrices, entre los cuales resaltan nuevos rostros, como Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr. y Julia Rehwald, además de otros ya conocidos gracias a su paso por "Stranger Things", como Sadie Sink y Maya Hawke.

Para Gillian Jacobs, de 38 años, tener contacto con esta generación de intérpretes centennials fue "el verdadero placer" de integrar el proyecto. "Me sentí bienvenida, incluida, muy halagada y honrada cada vez que querían pasar el rato conmigo durante el rodaje. Todos son seres humanos increíbles, personas geniales. Descubrir que Leigh, nuestra directora, reunió a un grupo increíble de personas hizo que el trabajo sea muy divertido", apuntó.

Una opinión similar compartió Ashley Zukerman, de la misma edad de Jacobs y apenas dos años mayor que Darrell Britt-Gibson. "Nunca se sintió como si hubiera dos generaciones trabajando; todos, y el grupo de actores más jóvenes también, eran simplemente una mezcla increíble de generosidad e inteligencia originales", sostuvo el intérprete, que en la ficción encarna a un sheriff con un oscuro pasado.

De esta química está hecha "La calle del terror", que se mueve en los terrenos del suspenso, el terror y la intriga, pero también le abre las puertas al amor, el humor y la amistad a prueba de asesinos. Una propuesta que es, además, un cóctel de referencias a cintas de horror de los años noventa y setenta, y cuenta los siniestros acontecimientos que golpea a un grupo de adolescentes en el pueblo de Shadyside (Ohio, EE.UU.).

